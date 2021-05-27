Ответственность и забота о природе: за что ценят современный бизнес

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил победителей своего конкурса среди компаний, которые во многом формируют сильную экономику страны

Экологичность — главный тренд в развитии промышленности в последние годы, и с каждым годом внимание к этой теме будет только расти. Российские предприятия сейчас активно изучают европейские стандарты и опыт по их внедрению. Конечно, далеко не всё можно использовать в наших реалиях, однако ответственный бизнес не жалеет инвестиций на технологии, которые позволят минимизировать вред, наносимый природе. Более того, компании даже соревнуются в том, насколько хорошо получается такие технологии внедрить.

Это наглядно показал конкурс Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020», где экологическая ответственность стала одной из номинаций. Победителем в ней стал АО «Архангельский ЦБК». Эта компания уже не первый год стремится не просто соответствовать экологическим требованиям, но и устанаваливать собственную высокую планку в деле защиты природы. Целлюлозо-бумажное производство подразумевает активное использование природных ресурсов, но с помощью грамотного оборудования и менеджмента негативное влияние можно снизить в разы.

Например, в прошлом году «Архангельский ЦБК» вложил 1,1 млрд руб. в природоохранные мероприятия, которые позволяют максимально сократить объём вредных выбросов в воздух, воду и почву. Компания не только не жалеет денег на внедрение таких технологий, но и стремится к прозрачной отчётности в вопросах экологии. Данные предприятия были опубликованы международным проектом The Carbon Disclosure Project (CDP), который присвоил «Архангельскому ЦБК» наивысший рейтинг «А». Подтверждает этот успех ещё один международный рейтинг — топ-18 CDP (он оценивает именно целлюлозно-бумажные производства).

Экология за последние пару лет стала приоритетным проектом в работе российского правительства. Президент подписал целый ряд указов и программ, основная цель которых – снижение валового выброса в 12 крупных городах на 20 % до 2024 года и на 50 % до 2030 года. Это значит, что на региональных уровнях будут вводиться новые требования к заводам и контролировать их выполнение будут жестче. Именно поэтому ряд бизнесменов уже учитывает это. К примеру, уже упомянутый выше «Архангельский ЦБК» установил на картоноделательные машины современные турбовоздуходувки, и за счёт этого снизилось потребление воды на заводе. Ещё пример: построен новый варочный участок — на нём установлены более мощные фильтры, с которыми вредных выбросов в воздух и воду стало гораздо меньше.

Хорошая новость заключается в том, что модернизация производств в России проводится не только кнутом в виде новых требований, но и пряником — что подтверждает конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020». Такие мероприятия стимулируют компании вкладываться в собственное развитие, при этом учитывая долгосрочные экономические (и экологические) интересы всей страны.