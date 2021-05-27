Минтруд предложил доплачивать за трудоустройство выпускников

Минтруд предложил расширить доплаты работодателям, которые трудоустраивают у себя выпускников вузов и средних профессиональных учебных заведений (колледжей). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтруд предложил расширить доплаты работодателям, которые трудоустраивают у себя выпускников вузов и средних профессиональных учебных заведений (колледжей).

- Программа субсидирования найма уже действует и рассчитана на трудоустройство безработных, зарегистрированных в центрах занятости по состоянию на 1 января 2021 года, - рассказали «КП» в Минтруде. - Суть нововведения в том, что мы предлагаем расширить этот перечень еще и выпускниками 2020 года, которые по разным причинам не успели в прошлом году встать на учет, а сделали это уже в году нынешнем.

В ведомстве уточнили, что субсидия выплачивается в три приема и в сумме на одно рабочее место может составить примерно 50 тыс руб. Первая выплата приходит через месяц после трудоустройства, вторая — через три месяца, третья — через полгода.

По данным Минтруда, сейчас на учете в службах занятости состоит 15,1 тыс. безработных выпускников, это на 31% больше, чем годом ранее.

«Выпускники 2020 года являются одной из наиболее пострадавших категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в виду отсутствия опыта работы, а также низкой конкурентоспособности по сравнению с квалифицированными соискателями, - говорится в пояснительной записке, подготовленной в Минтруде. - Работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников образовательных организаций, так как за этим последует увеличение расходов на адаптацию выпускников на первом рабочем месте.

Однако не все участники рынка труда разделяют это беспокойство.

- Мы не видим проблемы с трудоустройством выпускников, - завил «КП» гендиректор портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. - Данные статистики не очень убеждают. Мы же не видим на улицах голодных выпускников, которые выхватывают у стариков сумки с продуктами или роются в мусорных баках в поисках еды.

По мнению эксперта, молодежь неплохо адаптирована к требованиям рынка.

- Студенты, которые заинтересованы в нормальной карьере, уже со второго, максимум, с третьего курса где-то работают, - продолжил эксперт. - Причем, по специальности, а не официантами. Не ищут работу те, для кого это не актуально — рассчитывают на родителей, например. Нет особых проблем и у выпускников средних профессиональных заведений - у них специальность всегда в руках. Пусть это не суперсварщик, например, но практика есть.

Вот в чем у молодежи действительно есть проблема, так это в умении искать работу, с выгодной стороны преподносить себя работодателю, отмечает Захаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые выплаты беременным и семьям с детьми: подписан закон о пособиях из послания президента

Кто и с каких дат сможет рассчитывать на новые меры социальной поддержки в 2021 году (подробности)