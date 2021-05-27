Охрану усилят, в классы отправят привитых учителей: Каким будет ЕГЭ

Антиковидные меры отработаны еще в прошлом году Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году ЕГЭ, напомним, сдают только те, кто собирается поступать в вуз (остальным выставят отметки в аттестаты). Первые испытания пройдут уже в понедельник 31 мая.

По данным ведомства, которое отвечает за организацию единого госэкзамена, записались на сдачу почти 725 тысяч молодых людей, из которых 630 тысяч - выпускники текущего года. В прошлую кампанию цифры были чуть больше: 800 тысяч и 692 тысячи соответственно. Если приплюсовать около 309 тысяч организаторов – работников пунктов приема экзаменов (ППЭ) - получим миллион участников. Самое массовое мероприятие.

Что с безопасностью? Охрана, тревожные кнопки, металлоискатели, проверка на входе – все будет, как и в прошлом году. Но из-за событий в Казани усилят присутствие сотрудников МВД. Антиковидные меры отработаны еще в прошлом году – тут тоже все в силе. В ППЭ будут дежурить более 7 тысяч медработников.

Делать прививку учителям необязательно. Анзор Музаев так и сказал: мол, если будут где-то требовать – звоните на горячую линию в Рособрнадзор. Но тех, кто привился и у кого есть антитела, отправят на передовую – в классы и аудитории. Пожилых педагогов и тех, у кого проблемы со здоровьем, - в резерв, чтобы не подвергать лишний раз риску.

О других особенностях ЕГЭ- 2021. Экзамен по базовой математике отменили. Выпускники прошлых лет сдают в основной период. Допустили к сдаче отдельных предметов группу десятиклассников, которые ускоренно освоили программу по нужным им дисциплинам - да, есть и такие. Можно изменить перечень выбранных предметов без объяснения причины, подав заявку в комиссию за 2 недели до экзамена. Это тоже новшество. Подачу и рассмотрение апелляций рекомендуют проводить дистанционно, но решать местным органам исполнительной власти.

Больше всего участников будет на экзамене по русскому языку, ведь он обязательный. На втором месте профильная математика, на третьем обществознание. Далее идут биология, физика, история, информатика и ИКТ. Последний в этом году впервые проводится на компьютерах и, по прогнозам, скоро станет самым массовым из предметов по выбору. Завершают перечень химия, английский, литература и география.

Около тысячи ребят ежегодно попадаются на шпаргалках и попытках использовать мобильник. Нарушителей нещадно удаляют с экзамена без права пересдачи в текущем году. Большинство таких хитрецов – из тех, кто не напрягался ни с учебой, ни с подготовкой к ЕГЭ.

- Редко, но попадаются и отличники, - удивил глава ведомства. – Потом в разговоре выясняем: ребенок готовился, а пронести телефон уговорили… родители, требующие высокий балл. Папы и мамы, не кошмарьте детей. Поддержите, успокойте перед экзаменом. Любите их не за результаты ЕГЭ, а просто за то, что они есть.

Ну, и ни пуха, ни пера!

ЕГЭ-2021 В ЦИФРАХ

724 342 участников в 85 регионов

5815 пунктов проведения (ППЭ), из них 16 – в больницах, 79 – за рубежом

38 202 членов предметных комиссий

7238 медработников

1700 федеральных общественных наблюдателей

1700 онлайн-наблюдателей

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