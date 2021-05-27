«Дорого, невкусно, все пьяные»: что стало не так с вагонами-ресторанами в последние годы

В дешевых поездах ресторан — это сейчас скорее место, куда идут побухать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЖД планирует отказаться от вагонов-ресторанов. Оставить их только в наиболее дорогих, фирменных, поездах и в туристических. А для всех остальных случаев придумать альтернативные схемы питания, которые частично в поездах уже и используются. Как заявил журналистам глава корпорации Олег Белозеров, «вагон-ресторан воспринимается как нечто дорогостоящее».

Уходит эпоха, так милая сердцу советских командировочных? А главное, почему?

Часть общественности предполагаемые новшества уже восприняла в штыки. Это как же теперь коротать время в поезде? Где посидеть-пообщаться с товарищами, чтобы не мешать соседям по купе? Есть даже мнение, что РЖД потеряет часть пассажиров. Лишенные вагона-ресторана, они пересядут на самолеты — благо стоимость места в купе на ряде маршрутов не особенно уступает авиабилету.

Есть и другая позиция. Скажем, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что вагоны-рестораны не пользуются большой популярностью (на многих маршрутах они убыточны) в связи с низким качеством питания при высокой стоимости — хотя и признает, что полностью их никакие альтернативы не заменят.

- Как по мне, решение вполне адекватное и давно назревшее. Почему? Тут надо понимать, что сейчас представляют из себя эти вагоны-рестораны, - рассказал «КП» путешественник, независимый исследователь железнодорожного транспорта Сергей Сигачев. - Последние 25 лет они отдаются в аренду. И постепенно превратились в такую «вещь в себе», которая ни от кого не зависит, включая начальника поезда. Работают кто в лес, кто по дрова. Есть адекватные бригады. Я встречал даже такие, которые разносят по вагонам по нормальной цене в 200-250 рублей горячие обеды. Но в 70% случаев это космическая стоимость при плохонькой кухне, столовая на колесах по цене ресторана. Для сегодняшнего пассажира вагон-ресторан — это лотерея с большой вероятностью проигрыша. Поэтому часть таких вагонов возят воздух. И понятно желание РЖД с ними разобраться.

Можно ставить не полноценный вагон-ресторан, а вагон-буфет. Там 26 пассажирских мест плюс сам буфет Фото: Евгения ГУСЕВА

- Говорят, что вагон-ресторан — это место для общения…

- В дешевых поездах — это сейчас скорее место, куда идут побухать. Спрос на такое времяпрепровождение есть, но с годами его все меньше. А в фирменных поездах вагоны-рестораны останутся. Там просто надо навести порядок. Наладить обратную связь с пассажирами, в частности.

- А альтернатива?

- Альтернатив несколько. Я нормально отношусь к возможности заказов на остановках. Я такую возможность, которая у РЖД уже есть, хотя и не очень еще распространена, даже сам пробовал. Можно ставить не полноценный вагон-ресторан, а вагон-буфет. Там 26 пассажирских мест плюс сам буфет. И можно заказать питание как в самолете — его в буфете только разогревают. Наконец, зачем убрали с перронов бабушек, которые еще недавно продавали там картошку и беляши? Ну не заинтересованы они в том, чтобы травить некачественной едой пассажиров, это же сами жительницы небольших райцентров, которые никуда оттуда не денутся, их деятельность можно просто официально отрегулировать.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вагон-ресторан пришел к нам, как и многое другое, с Запада. В зарубежных поездах такие вагоны стали появляться еще в 1860-е годы. В России один из первых вагонов-ресторанов появился в 1910 году в составе экспресса Санкт-Петербург -Вержболово (тогда это была прусская граница, сейчас — город Вирбалис в Литве). В основном такие вагоны входили в состав скорых поездов — экспрессов или курьерских. Для остальных пассажиров существовали станционные буфеты. На ряде станций еду оттуда разносили по поезду.

К 1960-м годам рестораны появились почти во всех поездах дальнего следования Фото: фотохроника ТАСС.

С 1930-х годов в СССР станционные буфеты постепенно стали замещать вагонами-ресторанами. К 1960-м годам они появились почти во всех поездах дальнего следования. В типичном ресторане было 12 столиков на 48 мест. Обед стоил недорого, поэтому мест обычно не хватало. Минимальный ассортимент утверждало Министерство торговли СССР, он включал не менее двух видов первых блюд, четырех вторых блюд, сладкие и десертные блюда, кондитерские изделия, горячие и безалкогольные напитки, пиво, спиртное, табачные изделия.

В начале 1990-х Министерство путей сообщения разрешило сдавать вагоны-рестораны в аренду частным компаниям. Меню стало более разнообразным, но потеряло былое единообразие в плане ассортимента и цен.

СРАВНИ!

Меню начала 1980-х

Закуски:

салат из капусты

рыбные консервные закуски

сыр

колбаса

яйца под майонезом

Основные блюда:

гуляш из говядины

жареная рыба

Гарнир:

жареная картошка, пюре, рисовая каша

Напитки:

компот

кисель

пиво

винно-водочные изделия

Примерная стоимость обеда — 1 руб. 20 коп. - 1 руб. 50 коп. (без алкоголя). Средняя зарплата в стране на 1985 год составляла 190 рублей.

МЕНЮ 2021 года

ассорти из свежих овощей 250 руб.

закуска рыбная (семга, маслины, масло) 450 руб.

закуска пикантная (колбаса, ветчина, маринованные огурцы, зелень) 450 руб.

куриная грудка 300 руб.

антрекот с яйцом 590 руб.

говядина с грибами и сметаной 670 руб.

гарнир (картофель или рис) — 100-150 руб.

чай из пакетика — 70 руб.

сок — 100 руб.

вода негазированная (0,33 в стеклянной бутылке) 200 руб.

Средняя стоимость обеда -1200 -1500 руб. (без спиртного). Средняя зарплата в стране - 42,5 тысячи рублей.

*Взяты типичные меню. На разных маршрутах они могут сильно отличаться.