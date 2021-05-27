Продавцов будут штрафовать за сбор личных данных с покупателей

Премьер также рассказал, что правительство подготовило документы, уточняющие ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг, - рассказал Мишустин.

Как отметил премьер, зачастую россиян принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно.

- Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета, но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщать эту информацию, под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Будем за это штрафовать, - заявил Мишустин, правда, размер штрафа не назвал.

Премьер также рассказал, что правительство подготовило документы, уточняющие ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов.

- Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников, - сказал Мишустин.

По его словам, зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная по сравнению с назначенной судом денежная сумма.

- В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки. Неплательщики уходили от ответственности, - заметил премьер.

По его словам, разработанные поправки позволят получать полагающиеся алименты в срок и в полном объеме.

Еще одно решение кабмина касается обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Мишустин напомнил, что президент распорядился дополнительно выделить на это 9,5 млрд.рублей.

- Эти средства поступят в Фонд социального страхования, чтобы все инвалиды, признанными нуждающимися в технических средствам реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо: кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое. Люди должны получить государственную поддержку уже в этом году, - сказал Мишустин.