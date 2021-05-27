"Абсолютно бесполезное предложение": в России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

Не будет заводских аппаратов - их заменят кустарными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без каких-нибудь особенных затрат запретим мы самогонный аппарат, чтобы он не приносил доход нелегалам круглый год. С таким предложением (только в немного другой формулировке) выступил аппарат Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Проанализировав российский рынок спиртного, аппарат Титова пришел к выводу: чем сильнее ограничения на торговлю алкоголем, тем больше контрафакта. И самогона в том числе.

- Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд, - пишет в своем исследовании общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. - Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму.

В аппарате Титова даже проанализировали данные поисковиков и ужаснулись: в прошлом году пользователи искали а Яндексе самогонные аппарата 1,6 млн раз - на 30% чаще, чем в 2019-м! А во всех поисковиках самогонные аппараты искали 3,6 млн раз. Это что же получается: если каждый из нас хотя бы раз гуглил информацию о самогонных аппаратах, то в среднем двое из сотни россиян озабочены этим вопросом.

Защитники прав предпринимателей считают: чтобы снизить долю нелегального алкоголя на рынке, нужно "заморозить" акцизы, смягчить ограничения на торговлю спиртным и запретить продажу самогонных аппаратов. Эти предложения направят президенту.

- Предложение запретить продажу самогонных аппаратов абсолютно бесполезное. Оно из области "надо что-то делать для решения проблемы", - считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - В прошлом году в России легально было продано около 1 млрд 100 млн литров крепкого алкоголя. На нелегальный рынок приходится около 600 млн литров в год, из них примерно 200 млн литров самогона. Но эти рынки между собой никак не конкурируют и не пересекаются. Нелегальная продукция существует, потому что в России есть огромная группа населения с зарплатами до 15-18 тысяч рублей. Именно это - причина существования нелегального рынка, а вовсе не торговля самогонными аппаратами. Нелегальная продукция стоит минимум в 2,5-3 раза дешевле, это продукт для малоимущих Люди, которые ее покупают, никогда не пойдут в магазин за легальным алкоголем. Не будет самогона - они купят еще что-то нелегальное.

Вадим Дробиз поделился своей классификацией самогонщиков. Эксперт делит их на три группы.

1. Малоимущие люди, которые гонят для себя.

2. Малоимущие люди, которые гонят на продажу.

3. Творческие самогонщики: представители среднего класса, которые могут себе позволить и дорогой виски, но занимаются "домашним производством" в качестве хобби - для себя, для друзей.

- Ни одна из этих групп не откажется от своей деятельности. Не будет заводских аппаратов - их заменят кустарными, - говорит Вадим Дробиз. - Я не сторонник нелегального рынка, но могу сказать, что и по производству самогона есть хорошие специалисты. Помню, когда в 85-м году в стране объявили "полусухой" закон, у нас быстро сформировалась группа примерно из 25 человек вокруг одного такого мастера. И он в свободное от работы время обеспечивал нас на все праздники. Продукт был нормальный, мы ему доверяли. Кстати, и сейчас так же: в основном нелегальный самогон производят и продают только для своих. Не дай бог, если кто-то из клиентов отравится, последствия для такого самогонщика будут очень серьезными.

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