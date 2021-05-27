Санкт-Петербургская филармония празднует своё 100-летие

26 мая 2021 года в Санкт-Петербургской филармонии состоялось открытие XV Международного фестиваля «Музыкальная коллекция».

В этом году он посвящен 100-летию Санкт-Петербургской филармонии. Сезоны 2020-21 и 2021-22 проходят под знаком юбилея. Много интересных мероприятий и концертов организуется при поддержке Генерального спонсора филармонии компании «Роснефть», которая активно поддерживает концертную деятельность Петербургской академической филармонии начиная c 2015 года. Это сотрудничество будет продолжено и в юбилейном сезоне. Благодаря спонсорской поддержке компании филармония организует масштабные культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.

Открытие фестиваля предворяла пресс-конференция с участием директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Ильи Черкасова, дирижера Николая Алексеева, заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского и пианиста Рудольфа Бухбиндера.

Директор филармонии Илья Черкасов начал свою речь с благодарности зрителям:

- Мы очень ценим, что в эти нелегкие времена наша публика все-таки появляется здесь, и мы не зря работаем». Он рассказал, что, несмотря на волнообразное течение пандемии, на концерты приходит все больше зрителей, и снова начинают приезжать зарубежные исполнители.

Евгений Петровский рассказал о «Музыкальной коллекции» и о наиболее интересных событиях фестиваля.

12 июня 2021 года всех ждет историческое событие. В этот день состоится концерт, составленный их тех же из сочинений, представленных в том же порядке, как и ровно 100 лет назад 12 июня 1921, когда открылась Петроградская филармония. За пультом будет Николай Алексеев.

XV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» представит публике выступления всемирно известных коллективов, дирижеров и солистов. Фестиваль откроет Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова. Также на фестивале выступят филармонический Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр, оркестр и хор Михайловского театра, Московский джазовый оркестр.

В фестивале примут участие такие мировые звезды как пианисты Рудольф Бухбиндер, Елизавета Леонская, Алексей Любимов, Барри Дуглас, Симон Трпчески, Дмитрий Маслеев; скрипачи Джошуа Белл, Саяка Сёдзи и Илья Грингольц, виолончелист Борис Андрианов, трижды лауреат премии Grammy меццо-сопрано Джойс ДиДонато, меццо-сопрано Олеся Петрова, тенор Август Амонов и другие.

На концертах «Музыкальной коллекции» публику ждут встречи с дирижерами Шарлем Дютуа, Николаем Алексеевым, Владимиром Юровским, Элиаху Инбалом, Василием Синайским, Дмитрием Лиссом и Владимиром Альтшулером.

В программе есть произведения, которые довольно редко попадают в репертуар. Например, пьеса «Фальстаф» Элгара, Четыре пьесы для оркестра Шельси, песня для хора с оркестром «Навстречу неизвестным краям» Воан-Уильямса.

В Малом зале филармонии традиционно пройдут фортепианные вечера, на которых выступят Мирослав Култышев, Елизавета Леонская, Лукас Генюшас и Иван Бессонов.

В рамках фестиваля состоится концерт знаменитого российского саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, а также премьера моноспектакля Константина Райкина, приуроченная ко дню рождения А.С. Пушкина.

В заключение своего выступления Евгений Петровский сказал:

- Хочу обратить ваше внимание, что 12 мая был запущен исторический сайт, цифровая летопись филармонии, который представляет публике бесценные материалы из архива филармонии, сканированные программки, афиши, фотографии, документы, хронографы концертов, информация о людях и событиях нашей вековой истории. Работа над этим сайтом продолжалась много лет и продолжается под руководством Ирины Яковлевны Родионовой.

Полная программа фестиваля представлена на официальном сайте Санкт-Петербургской филармонии.

На вопрос, извлекла ли филармония какие-то плюсы из пандемии, Илья Черкасов ответил:

- Единственный плюс - нашу отрасль очень серьезно поддержало государство, и это был позитивный опыт. Полгода без творческого общения – серьезное испытание. Надеюсь, что культурная жизнь будет постепенно восстанавливаться.

«Роснефть» также оказывает поддержку образовательной и просветительской деятельности Петербургской филармонии. На сайте филармонии доступны записи концертов, их онлайн-трансляции из Большого и Малого залов, сопровождаемые комментариями музыковедов.