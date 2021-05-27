Любовник оставил обманутому мужу послание в месте, где не будет искать ни одна женщина

«Письмо» от любовника своей девушки парень выложил в «Твиттер» и TikTok, где этот пост стал довольно популярным

Британец отправился в командировку в другой город, а когда вернулся домой, его ждала не только любимая девушка, но и послание от ее любовника.

«Она сказала мне, что у нее есть парень, только на утро. Извини, что говорю это, но будь я на твоем месте, я хотел бы знать», - было торопливо написано на листке бумаги.

Но примечательно даже не такое признание само по себе, а то, куда любовник спрятал свое послание, чтобы его не нашла их общая знакомая. Листок был приклеен под ободок сиденья для унитаза. Так что, когда хозяин дома отправился в уборную и поднял стульчак, тут же смог причесть послание.

«Письмо» от любовника своей девушки парень выложил в «Твиттер» и TikTok, где этот пост стал довольно популярным. Правда, большинство комментаторов в интернете не сочувствуют рогоносцу, а восхищаются находчивости его заочного знакомого.

- Ого, да я теперь обязательно сделаю так, когда буду в гостях у друзей, чтобы посмотреть, как они ссорятся, - пишет один, видимо, не самый деликатный человек.

Что случилось после того, как послание было доставлено и прочитано, мы не знаем. Британец больше не писал ничего в своих соцсетях о личной жизни.