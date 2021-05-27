Диджей-железнодорожник из Казахстана и звезда сериала "Чики": кто вошел в молодежный рейтинг Forbes

Актриса Варвара Шмыкова попала в список самых перспективных молодых людей России по версии Forbes. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже третий год подряд российский журнал Forbes по примеру американских коллег составляет рейтинг самых перспективных молодых людей "30 до 30". Три десятка победителей выбирают в нескольких номинациях: музыка, искусство, новые медиа, наука, финансы, спорт...

В этом году в список попали несколько известных фамилий. Так, в номинации искусство одной из победительниц стала 29-летняя Варвара Шмыкова. Звезду сериала "Чики" отметили, прежде всего, за роль провинциальной путаны, которая стремится вырваться из беспросветных будней. Так, мол, актриса внесла свою лепту в развитие идей феминизма, да и просто блестяще перевоплотилась на экране. Кстати, на финишной прямой по решению жюри и читателей Шмыкова обошла 25-летнюю Стасю Милославскую, подругу Александра Петрова, и актера Ивана Янковского (изначально в рейтинге 100 фамилий, из них и выбирают тридцатку лучших).

Иманбек Зейкенов. Фото: Кадр видео

В тройку самых перспективных музыкантов вошли битмейкер Слава Marlow, написавший хиты Моргенштерну, группа "Cream Soda" (слышали "Никаких больше вечеринок"? Это они) и Иманбек Зейкенов. Про этого парня "Комсомолка" уже писала: в марте казахский студент-железнодорожник и по совместительству диджей стал настоящей сенсацией, получив "Грэмми" за ремикс "Roses" американского рэпера SAINt JHN - для Казахстана это первая такая награда. Динамичный ремикс, который парень слабал на коленке и выложил в Интернет, порвал все музыкальные чарты, став в разы популярнее убаюкивающего оригинала. Заслуги Зейконова в Forbes оценили выше, чем, например, суперпопулярных у нас Niletto и Клавы Коки: эти номинанты в лидеры так и не вышли.

Фигуристка Анна Щербакова Фото: Мария ЛЕНЦ

А КТО ЕЩЕ?

Спорт и киберспорт, победители: фигуристка Анна Щербакова, хоккеист Андрей Василевский, игрок Counter-Strike Дмитрий Соколов;

Новые медиа, победители: YouTube-блогер Антон Лядов, стример Вячеслав Леонтьев, исполнительный продюсер студии "Амурские волны" Ирина Колмыкова.

Социальные практики, победители: основатели проекта «Кружок» Сергей Нугаев, Александр Братчиков, основатель школы футбола для девочек в Дагестане Эльмира Ибрагимова, операционный координатор «ОВД-Инфо» Леонид Драбкин и другие.