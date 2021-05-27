Управляющий состоянием Билла Гейтса собирал коллекцию пикантных фото сотрудниц

Американцы с удовольствием продолжают копаться в грязном белье одного из богатейших людей на планете Билла Гейтса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы с удовольствием продолжают копаться в грязном белье одного из богатейших людей на планете Билла Гейтса. Когда он объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака, репортеры принялись изучать его личную жизнь. И хотя Гейтс не похож на сердцееда и плейбоя, скорее уж на ботаника-программиста, оказалось, что кольцо на пальце не мешало ему звать на свидания хорошеньких подчиненных и крутить с ними романы за спиной супруги.

Новая порция разоблачений, которую опубликовал The New York Times, коснулась финансового менеджера и близкого друга Гейтса 61-летнего Майкла Ларсона. Он управлял капиталом инвестиционной фирмы основателя Microsoft Cascade Investment. За 27 лет совместной работы, Ларсон увеличил состояние бизнесмена с 10 млрд долларов до 130. А еще, как утверждают журналисты, оскорблял и притеснял собственных сотрудников.

В частности, Ларсон несколько лет собирал коллекцию пикантных фото своих сотрудниц. Он разыскивал их в соцсетях, получал в обмен на продвижение по службе и обманом. Некоторые источники утверждают, что он даже ставил девушкам оценки. И снабжал фото похабными комментариями.

- За время своего пребывания в должности мистер Ларсон руководил более чем 380 сотрудниками. За это время нам поступило менее пяти жалоб в его адрес, - говорят в пресс-службе Cascade Investment, отрицая все обвинения в адрес руководителя.

Одна из бывших сотрудниц Cascade Investment афроамериканка Стейси Ибарра рассказала, что в 2004 году, когда она объявила, что увольняется и переходит в компанию InfoSpace, Ларсон сделал так, что акции InfoSpace упали в цене. После этого Ибарра решила остаться. При этом женщина полагает, что Ларсон сделал это ей назло.

Она также припомнила историю, произошедшую в день всеобщих выборов в США. Ибарра сообщила, что проголосовала утром, когда на участке еще не образовалась очередь, на что Ларсон заявил: «Но вы же живете в гетто, все знают, что черные не голосуют».

Некоторые сотрудники Cascade Investment пожаловались после этого в отдел кадров. Было проведено расследование, в котором принимали участие Билл и Мелинда Гейтс. Ибарра, а также еще семь сотрудников компании получили материальную компенсацию.

Теперь, спустя 15 лет, общественность негодует и возмущена отсутствием должной реакции Гейтса на поведение своего финансового менеджера. Мол, как он мог спускать выходки такого неполиткорректного хама. Еще немного и основатель Microsoft рискует стать жертвой «культуры отмены». Будет неудивительно, если через пару недель американские активисты предложат отказаться от Microsoft. Правда, такие заявления прозвучат исключительно ради хайпа. Ведь достойной альтернативы этой операционной системы на сегодня фактически не существует.