Минобороны выступило с инициативами по реализации послания президента

Военное ведомство готово взяться за строительство мирных объектов. Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Минобороны России решило подставить свое плечо государственным и частным строительным организациям, которые не берутся за госконтракты в отдаленных регионах страны.

- В правительство России поступили инициативные предложения Минобороны России по реализации мер для повышения качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента, - сообщает РИА Новости.

В документе говорится о том, что военное ведомство готово взяться за строительство и реконструкцию учреждений дошкольного и школьного образования, спортивных объектов, жилищного фонда военных городков и населенных пунктов, "где объекты Минобороны России являются зачастую единственной существующей инфраструктурой, в том числе в Арктической зоне России в закрытых административно-территориальных образованиях".

Минобороны также предлагает развивать сеть автомобильных дорог, водоснабжения, модернизировать котельные под экологические виды топлива, создавать сети культурно-досуговых центров молодежи и военных учебных центров при гражданских учреждениях высшего образования.