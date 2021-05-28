С сервисами-платформами сотрудничают от 2 до 5 миллионов человек: почему России нужно узаконить новый вид занятости

Пандемия дала импульс развитию сервисов доставки, перевозок, услуг частных мастеров, вместе с этим появилась и новая форма занятости – платформенная. Она предполагает наличие крупных сервисов, с которыми люди сотрудничают на разных условиях, по большей части как самозанятые.

Эксперты полагают, что сейчас с такими сервисами в России сотрудничают 2 до 5 миллионов человек. Согласно прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет минимум до 6 миллионов, а максимум – до 12 миллионов человек. Перспективы развития «платформенной занятости» обсудили эксперты в рамках круглого стола в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

– В России есть несколько глобальных платформ, где люди могут предлагать свои услуги, а потребитель находить оптимальный вариант. Наиболее известные – Uber, Профи.ру, Яндекс.Такси. Но платформа не является работодателем, она является медиатором, который сводит стороны. Исполнители в таком случае могут быть подрядчиками, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, могут выполнять заказы в частном порядке. Это новый формат занятости в России, который стремительно растет, – рассказала заместитель директора Института социальной политики, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики Оксана Синявская.

«Платформенная занятость» отличается от обычных трудовых отношений. Она имеет несколько преимуществ перед работой по найму. Сервисы-платформы имеют более низкий барьер входа и позволяют зарабатывать специалистам без опыта, мигрантам, предпенсионерам, людям с ограничениями по здоровью (например, в Яндекс.Такси берут на работу глухих водителей). Эти сервисы обеспечивают сотрудникам большую автономность, в том числе финансовую, поскольку работают по принципу частых денежных перечислений.

Новый вид занятости приносит практическую пользу и государству: за счет платформ снижается уровень безработицы, повышается доступность услуг и доходы населения. Однако «платформенная занятость» пока что не располагает механизмами защиты трудовых и социальных прав работников. Многие из тех, кто сотрудничает с платформами, до сих пор не имеют официального статуса, их работа не легализована. Эксперты объясняют: законодательный вакуум мешает определить точное количество «платформенно занятых», тормозит развитие современного рынка труда и цифровой экономики.

– Нельзя не признать, что в стране появилась новая форма занятости. Но и самозанятые, и частные исполнители на «платформенной занятости» остаются социально незащищенными. Вариантом решения проблемы могло бы стать изменение действующего трудового законодательства, нужно вписать в него новую форму занятости, с гарантиями, которые подходили бы всем сторонам. Еще один вариант решения проблемы – расширить классическое определение самозанятости, обязать людей выплачивать социальные взносы в обмен на гарантии, – отмечает Синявская.

Однако, как показал опрос ВЦИОМ, который провели 18 мая 2021 года, не все самозанятые готовы платить взносы. Большинство опрошенных – 51% – считают, что самозанятые должны сами решить, нужны ли им социальные гарантии, и, исходя из этого, нужно ли им оплачивать взносы.

– Большинство голосуют за то, чтобы изменить налоговый режим, и признают проблему с соцгарантиями для данной категории работников. Если права официально трудоустроенного могут защитить профсоюзы, то самозанятые лишены этой возможности, – отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

– Законодателям предстоит решить, кто такой платформенный рабочий и где ему место: в трудовом кодексе или ином нормативном документе. Причем затягивать с этим вопросом нельзя. Сегодня средний возраст самозанятого – от 30 до 40 лет, скоро эти люди будут пенсионерами. Вопрос – на что они будут жить? Имеющейся сегодня возможностью платить взносы в Пенсионный фонд пользуются очень неохотно. Значит, нужно что-то менять, предоставлять льготы, чтобы стимулировать людей, – подчеркнула профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Наталья Локтюхина.