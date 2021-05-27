Последнее послание Протасевича: «Сейчас меня повяжут, а вы бабла с давления на Беларусь поимеете»

Роман Протасевич записал на камеру обращение из минского СИЗО. Фото: REUTERS

Ситуация вокруг посадки самолета Ryanair в Минске все больше напоминает поле битвы. Каждый день всплывают новые заявления и письма в пользу одной или другой стороны. И каждый из этих вбросов оставляет всё больше вопросов.

А БЫЛА ЛИ БОМБА?

У противников официальной версии Белоруссии с минированием самолета группировкой ХАМАС, появился убойный аргумент. Это скриншот письма в аэропорт Минска с сообщением о бомбе на борту. Отчетливо видно, что это письмо зарегистрировано 23 мая в 12:57. Тогда, как диспетчер сообщил экипажу самолета о бомбе в 12:30. А в 12:47 борт подал сигнал тревоги и сообщил в радиоэфир, что начал разворот на Минск.

Однако удалось выяснить, что точно такое же письмо, как и в минский аэропорт пришло в воздушную гавань Вильнюса. Но на полчаса раньше — в 12:25. То есть письмо действительно «состоялось» до того, как диспетчеры сообщили о нем экипажу.

Откуда в Минске узнали, что аэропорт прибытия получил письмо с угрозами в адрес самолета? Версий может быть несколько. Какая из них больше похожа на правду — решайте сами.

1. Ответственный за почту в аэропорту Вильнюса позвонил в Минск (В Прибалтике прекрасно говорят на русском. Многие еще помнят, что мы жили в одной стране и вопрос безопасности — крайне важен)

2. На компьютере в Минске, с экрана которого сделано фото письма, сбиты настройки времени, и оно отображается некорректно. (Русское «а ... с ним» распространено во многих славянских странах, хотя типично белорусский порядок это тщательно скрывает)

3. История с минированием — фейк и выдумка спецслужб, а ответственный за отправку провокационного письма забыл включить в адрес рассылки минский аэропорт. Вспомнили только когда поднялась самая первая информационная волна и дослали письмо следом.

Других версий почему не стыкуется официальная версия и фотография письма у меня нет.

Самолет с Романом Протасевичем экстренно сел в Минске. Фото: REUTERS

А ЧТО У НИХ?

С другой стороны баррикад ситуация не сильно лучше, если не сказать наоборот. В среду вечером в эфире Общенационального Телевидения Белоруссии политик Юрий Воскресенский заявил, что оппозиция знала о провокации в небе Белоруссии еще за две недели! И в доказательство представил кадры телеканала "Белсат" двухнедельной давности, на которых видный белорусский оппозиционер Владимир Некляев на вопрос ведущего: «Когда начнется крах режима Лукашенко?», смеясь сказал: "Я вам назову дату – 25 мая, в день саммита Совета Евросоюза»…

Это заявление можно считать чистой конспирологией и даже притягиванием за уши, если бы не еще одно письмо. Кстати, оно тоже пришло на почтовый ящик минского аэропорта через 17 минут после «хамасовского», в 13:15 (именно в это время, по сообщению Департамента авиации белорусского Минтранса рейс FR4978 совершил вынужденную посадку в Минске, - ред.).

Тема письма - «Благодарность» Мотолько».

Отправитель: roma_protasevich1995@protonmail.com

Текст: «Неуважаемый Антон Гадимович! Поздравляю вас с тем, что вы крыса. Сейчас меня повяжут, а вы там бабла с давления на Беларусь поимеете. Спасибо, скотина, прямо от души...»

Велика вероятность, что это письмо от Романа Протасевича, который только что приземлился в Минске и у него появился интернет. Обращается он к Антону Мотолько. Известному в оппозиционных кругах фотографу и активисту. Автору телеграм-канала «МотолькоПомоги».

Письмо «Благодарность» Мотолько»

Получается, что еще за две недели до того, как что-то должно было произойти, об этом знали все. Неизвестно было только что и, главное, с кем. Уже при экстренной посадке Протасевич понял, что он и есть сакральная жертва, о чем и написал своему коллеге по цеху открытое письмо на адрес всё того же минского аэропорта. Почему именно туда, а не напрямую в электронную почту или мессенджер адресата? Чтобы оно стало достоянием общественности?

Впрочем, может, и эта версия притянута за уши и письмо — кем-то вброшенный фейк, а запись телеэфира — просто совпадение.

Вместе с Протасевичем была задержана российская гражданка София Сапега. Фото: REUTERS

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

Хотя есть и еще один возможный сценарий: все версии правдивые. И про лжеминирование и про подготовку акции оппозицией. А кукловод у всех один, но не очень умелый, потому что нитки от этого дела торчат со всех сторон. Что ж, будем ждать новых «сливов» и новой информации.

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