«Неравенство и братство»: Повысят ли подоходный налог для российских богатеев

С марта в Госдуме лежит законопроект, который предполагает более резкое увеличение подоходного налога. Фото: Shutterstock

Во всем мире растет неравенство. Эту проблему фиксируют большинство экономистов. И Россия здесь не исключение. Пока некоторые перепрыгивают с должности на должность и получают миллионы в месяц, большинство россиян живут на 20 – 30 тысяч рублей в месяц. В Госдуме и Торгово-промышленной палате предложили свои рецепты для снижения неравенства.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ И ДОХОДЫ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОВ

До недавнего времени в правительстве придерживались жесткой позиции. Мол, плоский подоходный налог в 13% - наше достижение 2000-х годов, от которого нельзя отказываться. Но редуты пали в прошлом году. Теперь для зарплат, превышающих пять миллионов рублей в год, предусмотрена повышенная планка – 15%.

К удивлению многих, никаких протестов и шквала критики такая мягкая прогрессия не спровоцировала. Поэтому некоторые депутаты резонно решили, что гайки для богатых можно закручивать сильнее.

С марта в Госдуме лежит законопроект, который предполагает более резкое увеличение подоходного налога. Депутаты предложили разделить всех работников на несколько групп. В зависимости от годового дохода. Больше всех должны будут платить те, кто получает больше 100 млн рублей в год (см. графику). При этом те, кто получает меньше 17 тысяч рублей в месяц, вообще не будут платить подоходный налог. То есть, их реальная зарплата должна будет вырасти на 13%.

ГРАФИКА

Что предлагают депутаты

-

Источник – официальный сайт Госдумы.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РУБЛЬ ОТДАТЬ ГОСУДАРСТВУ?

Некоторые эксперты хотят пойти еще дальше. Так, в Торгово-промышленной палате посчитали, что прогрессия недостаточная. И предлагают ее увеличить.

- Для более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается для 1% самых высокооплачиваемых работников повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, - предложили в Торгово-промышленной палате.

Об этом глава ТПП Сергей Катырин написал в письме на имя первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, сообщил ТАСС. Но как именно будут определять тот самый 1% высокооплачиваемых сотрудников, в письме не указано.

По новому закону больше всех должны будут платить те, кто получает больше Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ ОТРАЗИТСЯ НА ДОХОДАХ БЮДЖЕТА

Главная цель введения прогрессивного налога – сокращение неравенства.

- Применение дифференцированной системы налоговых ставок позволит не только смягчить социальное неравенство, перераспределив налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и позволит увеличить поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%, - говорится в тексте законопроекта, который лежит в Госдуме.

По расчетам депутатов, доходы бюджета могут вырасти на 343 млрд рублей. Тем не менее эти пояснения и финансово-экономические обоснования правительство не убедили. Там законопроект не поддержали, посчитав, что он приведет к нарушению устойчивости налоговой системы.

Для самых высокооплачиваемых работников предлагают повысить уровень налоговой нагрузки до 45% Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧТО ЛУЧШЕ: ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ БОГАТЫМ ИЛИ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЯ БЕДНЫМ?

В разных странах мира совершенно разные налоговые системы. Какой-то «золотой» формулы пока никто не придумал. Каждое правительство настраивает этот механизм на свое усмотрение. По данным МВФ, средняя ставка подоходного налога составляет 30% (в большинстве стран туда включают и социальные взносы). Хотя в 90-е годы она составляла 47%.

Лишь в 27 странах мира действует плоская шкала подоходного налога. Во всех остальные в том или ином виде применяется прогрессивная. То есть, чем больше человек получает доходов, тем бОльшую долю от них он отчисляет государству.

При этом, как отмечают эксперты МВФ, на снижение неравенства больше влияют социальные пособия, а не перераспределение налогов. Поэтому государствам надо в первую очередь заниматься адресной поддержкой нуждающихся и лишь потом – налоговыми реформами. И уж точно не стоит повышать налоги слишком резко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нужно ли обложить богатых дополнительными налогами

Пропасть между состоятельными и бедными гражданами становится все шире (подробнее)