Нину Шацкую похоронили на собранные всем миром деньги. Порознь с мужем

Нину Шацкую похоронили порознь с Леонидом Филатовым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 27 мая, на Троекуровском кладбище похоронили Нину Шацкую. Прощание с ней прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Туда, на улицу Тимошенко в Кунцево, приехали немногие. Из бывших коллег Нины Сергеевны был актер Театра на Таганке Валерий Черняев. Другие прислали свои соболезнования…

«Все прошло очень достойно, - считает невестка Шацкой Алла Золотухина. - От государства мы получили бесплатное место на Троекуровском кладбище (обоснование: Нина Шацкая – заслуженная артистка РФ). Похороны оплатили деньгами, которые нам перечислили даже незнакомые люди. Друзья опубликовали счет на FB. Спасибо всем, кто откликнулся. Это соседи, коллеги Нины Сергеевны, актеры, Вениамин Смехов, Леонид Ярмольник, учителя наших детей, конечно же, приход, где служит Денис… И лично настоятель Никольского храма в селе Ермолино отец Виктор Ястремский. Мне хочется назвать каждого поименно. Но многих я не знаю, совершенно неизвестные люди отозвались… Нину Сергеевну действительно хоронили на народные деньги. Это чудо, что все так гладко решилось в итоге. Воистину: кто просит помощи, к тому она приходит»…

Но если по-честному, Золотухины помощи не просили. Пока журналисты (первой была «Комсомольская правда») не вмешались и не подняли эту тему.

Тогда народ сам решил, что должен помочь многодетной семье (у Аллы и Дениса Золотухина – шестеро детей. Денис, сын Нины Шацкой от первого брака, служит священником в подмосковном приходе) и не позволить кладбищенским конторам наживаться на их горе. В FB опубликовали счет, на который можно было перечислить деньги на похороны. Пошли перепосты. Процесс потек сам собой. Проснулся и департамент торговли и услуг и предложил отдельное место на Троекуровском кладбище…

В соцсетях эту тему особенно бурно обсуждали. Троекуровское? Не Ваганьковское? Почему Нину Шацкую не похоронили рядом с горячо любимым мужем - Леонидом Филатовым? Напомним, что за демонтаж памятника Филатову (он умер в 2003 году и похоронен на Ваганьковском кладбище) запросили с родных Шацкой 500 тысяч рублей: "Это колоссальный объем работы». Плюс памятник надо будет держать на хоздворе – это тоже недешево. А через год ставить на место. И снова плати. «Пусть родственники Шацкой, - сказали на кладбище, - готовятся к большим затратам». Но у многодетной семьи, где кормилец-отец служит в подмосковном сельском храме, финансовые возможности скромные.

«Как только мы поняли, что такие расходы не потянем, мы отказались от идеи с Ваганьковским. Да и зачем демонтировать памятник, менять всю конструкцию? Слава Богу, что дали место на Троекуровском. Еще раз спасибо всем, - примирительно говорит Алла Золотухина. - Нина Сергеевна бы всех поблагодарила за помощь. И приняла бы ее…»

Конечно. Как приняла бы и то, что похоронили ее не с Филатовым. Куда деваться. Хотя, осмелюсь предположить, что именно муж был для нее самым дорогим человеком на свете. Надо думать, что Шацкая хотела бы, чтобы не только души, но их прах был рядом. О невероятной любви Шацкой и Филатова можно снимать кино. Он собирался написать о любимой жене книгу «Нина». Не успел. Она написала книгу «Леня» - о нем, о себе, об их любви. У них был венчанный брак. Венчал их, между прочим, Денис, сын Шацкой. Филатов занимался его воспитанием не меньше родного отца – Валерия Золотухина. Ну уж как получилось...

Однако невольно встает другой вопрос: откуда берутся такие цены на кладбищах?

«Эти московские кладбища совсем оборзели, - сказал мне без обиняков сотрудник одной ритуальной конторы. - Сумма в полмиллиона за демонтаж – это безумие, надуманная цена. Демонтировать памятник в течение получаса и отвезти его на тачке на хоздвор стоило еще недавно 50, ну 100 тысяч рублей. Но не полмиллиона! Или так дорого стоит хранение скульптуры на хоздворе? Где обоснование этой цены. Неужели нормальный, обычный человек (тем более отец шестерых детей), работающий, между прочим, в состоянии легко вынуть из кармана полмиллиона? Требовать такие деньги с многодетной семьи – это грех. На московских элитных кладбищах все замешано только на деньгах, мораль и этика отсутствуют. В конторах сейчас работают циничные люди, которые просто рубят бабло, потеряв стыд и совесть. А могли бы из уважения к великому артисту Леониду Филатову похоронить Шацкую без всяких денег рядом с мужем. В конце концов, уходят знаковые люди эпохи...