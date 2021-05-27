Армия России строит самый большой в мире музей-звезду в парке "Патриот"

Президент РФ Путин осмотрел макет нового здания музея Вооруженных Сил в парке "Патриот". Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Будущий музейный комплекс должен появиться в подмосковном парке "Патриот". Сергей Шойгу показал Владимиру Путину объемную модель здания.

- Какой макет красивый! Это звезда? - спросил президент.

- Да, звёзды. Звезда одна на одну наложена, и они на разных уровнях будут, естественно, здесь представлены, - пояснил министр обороны.

Визуально музей чем-то напоминает Орден Отечественной войны. Нижний этаж — широкая плоская звезда, следующий ярус — звезда меньше и острее, третий — еще меньше и так далее.

- Мы делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли быть выставлены для наших граждан, - объяснил Шойгу.

Макет нового здания музея Вооруженных Сил в парке "Патриот". Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра, в будущем музее будут представлены «артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги – всё то, что у нас сегодня хранится».

- У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи стволов, - рассказал министр.

В каждом из крыльев музея предполагается сделать что-то вроде исторического театра. В одном будет Бородинское сражение, в другом — оборона Брестской крепости. Раз в пол года экспозицию и экспонаты станут менять — этим займутся специальные мастерские.

- Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие другие, - добавил министр.

- Живой музей, - резюмировал Путин.

По проекту, будущий музей станет самым большим в мире. Его площадь - 150 тысяч квадратных метров. Для сравнения, самым большим музеем сейчас считается Лувр с 70 тысячами квадратов.

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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