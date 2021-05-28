Ковидный занавес: Выгодны ли России закрытые для туристов границы

Уже год российские туристы не могут выехать за рубеж. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Нечего тратить деньги по заграницам, надо в своей стране отдыхать!» Еще недавно подобное можно было услышать только от старушек, вздыхающих у подъезда о благословенных временах застоя. А сегодня мы все чаще слышим о том, что железный (или ковидный, кому как угодно) занавес - великое экономическое благо, коим одарила нас пандемия. Границы закрыты, кровно заработанные не перетекают в карманы турок да чехов, вливаясь в родную экономику. Отечественные курорты процветают, магазины и офисы застройщиков ломятся от покупателей, сэкономивших миллиарды на загранпоездках. Экономика страны говорит вам «спасибо»!

А теперь давайте сделаем глубокий вдох и без эмоций, с цифрами и фактами разберемся, насколько этот самый занавес выгоден российской экономике.

«ДЛЯ СТРАНЫ ЭТО КОПЕЙКИ»

- До пандемии российские туристы тратили за границей чуть больше $35 млрд в год. В прошлом году эта сумма сократилась до $9 млрд. Получается, Россия «сэкономила» на выездном туризме около $25 млрд, - рассказывает Софья Донец, экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ.

При этом границы у нас закрыты в обе стороны. И хотя получить российскую визу непросто (если ты не гражданин СНГ), до пандемии к нам все равно ехало много путешественников со всего света. Питер, Байкал, Москва, Золотое Кольцо – интуристы обожают красоты России и готовы оставлять у нас свои кровные доллары, евро и юани. По словам Софьи Донец, до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11 млрд в год. Ростуризм приводит еще более внушительные цифры: из-за остановки въездного туризма российская экономика теряет 300 млрд рублей ежеквартально ($15 млрд в год).

Подведем баланс: из-за закрытых границ Россия в прошлом году «сэкономила» от 20 до 25 млрд долларов. Много это или мало? Давайте считать.

По данным Росстата, в прошлом году россияне потратили в своей стране 57 трлн рублей - $792 млрд по тогдашнему курсу. Получается, в общей сумме расходов «сэкономленные» на загранпоездках деньги составляют 2,5-3 процента.

- В масштабах государственной экономики это копейки, - говорит Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - К тому же выездной туризм стимулирует затраты не только за границей, но и внутри страны. Люди платят за авиабилеты, услуги турфирм, страховку для выезжающих за рубеж, такси до аэропорта и т. д.

Действительно, паралич выездного туризма лишил наших с вами денег не только иностранных отельеров, но и российский бизнес. Статистика гласит: прошлый год стал худшим в истории туризма во всем мире, а в России отрасль откатилась ко временам позднего СССР. По данным Ростуризма, оборот туристической отрасли в России в прошлом году упал на 2,1 трлн рублей. Убытки российских авиакомпаний в 2020-м составили почти 200 млрд рублей во многом из-за запрета на международные перелеты. За этими цифрами - тысячи людей, чьи доходы опустились на уровень плинтуса вслед за пресловутым занавесом.

Но есть и другие люди - те, кто почувствовал на себе позитивный эффект закрытых границ. И это не только тетушки, дефилирующие по сочинскому перрону с табличкой «Сдам комнату».

С началом пандемии иссяк поток туристов из-за рубежа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЛЮТУ НЕ ПОКУПАЕМ - РУБЛЬ НЕ ПАДАЕТ

В беседах с экспертами мы нашли два плюса закрытых границ. Первый – поддержка рубля. Да, в прошлом году курс российской валюты упал на 17% к доллару и на 24% к евро. Но закрытые границы помогли удержать рубль от более серьезного падения.

- Чтобы поехать за рубеж, нам надо перевести рубли в валюту. Когда спрос на валюту растет, курс рубля понижается, - объясняет Софья Донец. - По нашим оценкам, на каждые $10 млрд курс изменяется на 1-2 процента. Получается, если бы россияне обменяли эти $25 млрд на валюту, курс рубля мог снизиться еще на 3-4 процента.

Еще одно преимущество закрытых границ для экономики - поддержка спроса внутри страны. Раз деньги не уехали «туда», их стали активно тратить «здесь». Производители и торговцы получают больше прибыли, бюджет - больше налогов.

- Россия уже вернулась к допандемическому уровню потребления - во многом за счет экономии на выездном туризме, - говорит Софья Донец. - Спрос растет на самые разные товары, а в первую очередь - продовольственные: оставшись дома, многие из нас стали больше есть.

- Не только обычные россияне, но и инвесторы в пандемию стали тратить больше внутри страны, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС. - Когда возможности выехать не имеют даже олигархи, то рано или поздно им придется вкладывать свои деньги в России. Я считаю, прошлогодний строительный бум был отчасти связан именно с этим: у богатых людей было меньше возможностей для вывоза капитала, инвестиций в заграничную недвижимость.

А еще мы стали «потреблять» на родине больше товаров, за которые раньше платили в других странах.

- Сэкономленные на поездках за границу деньги пошли на потребление не только российской, но и импортной продукции, - говорит Софья Донец. - Импорт товаров в I квартале нынешнего года вырос на 14%.

Так что если раньше мы пили Бордо во Франции и ели экзотические фрукты в Юго-Восточной Азии, то теперь нам приходится покупать и то, и другое в российских магазинах. Откусил кусочек манго по 250 рублей штука - и словно вдохнул полную грудь густого тайского воздуха.

- Это касается и культурной жизни, - говорит Владимир Климанов. - Возникают даже анекдотические ситуации. Например, раньше слетать за границу и послушать Анну Нетребко было иногда дешевле, чем в Московской консерватории. Сейчас рынок изменился, артистам приходится ориентироваться на внутреннее потребление и российские цены.

Подтверждаем: в нынешнем году Нетребко выступит и в Самаре, и в Нижнем, и в Воронеже, билеты - от 3000 рублей. Лондону и не снилось!

Правда, у роста спроса есть и побочный эффект - инфляция. Недавно об этом говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина: из-за закрытых границ россияне сэкономили триллионы рублей, эти деньги пошли на покупки и ускорили рост цен. По последним данным, официальная инфляция в России за минувший год составила 5,53%. Продукты подорожали на 6,55%, машины – на 10%, квартиры – на 16%.

Пандемия дала толчок развития внутреннему туризму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧЕМ БЫСТРЕЕ ОТКРОЕМСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

Получается, если открыть границы, то инфляция должна замедлиться? Слова председателя ЦБ это подтверждают:

- В ситуации полного открытия границ ускоренная реализация отложенного спроса на зарубежные поездки может привести к значимому перетоку спроса на внешние рынки. Это ослабит инфляционное давление, - сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 19 марта.

Да и нельзя границы бесконечно держать закрытыми: полезный эффект от «железного занавеса» не вечен. Экономисты объясняют: чем дольше мы сидим взаперти, тем сильнее теряются связи между странами - туристические, хозяйственные, деловые. Да и отсутствие международной конкуренции ничего нам не дало, кроме роста цен на отдых в России.

- Плюсы у закрытой экономики, безусловно, есть. Но есть и масса минусов. К тому же рост потребительского спроса не может бесконечно стимулировать экономическое развитие. Поэтому чем раньше откроются границы, чем быстрее мы восстановим международные связи, тем лучше. Иначе можно воспитать в себе корейскую модель, - опасается Владимир Климанов. И почему-то кажется, что Корею он имеет в виду вовсе не Южную.

Закрытые границы позволили сдержать инфляцию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впрочем, эксперты предупреждают: даже когда пандемия отступит, занавес будет подниматься медленно, со скрипом.

- Сейчас в тренде защита отечественного производителя. В том числе производителя туристических услуг, - говорит Софья Донец. - И какими методами его у нас продолжат защищать, мы можем только предполагать. Не исключено, что границы одних стран для россиян откроются, других - останутся закрытыми. Но я думаю, что это возможно только в нынешнем году, пока эпидемиологическая ситуация остается непростой. Чем сильнее будет снижаться заболеваемость, тем сложнее будет объяснять закрытые границы экономическими и эпидемиологическими причинами.

- Многие российские политики открыто демонстрируют приверженность принципам изоляционизма. Поэтому возвращение к открытым границам, скорее всего, не будет быстрым, - считает Владимир Климанов. - К тому же после открытия границ путешествия могут стать дороже, чем до пандемии. Мы это уже видим по возросшим ценам на авиабилеты, требованиям к страхованию для выезжающих за рубеж и т. д.

Так что вместо ковидного занавеса мы рискуем натолкнуться на финансовый: силой никого удерживать не будут, но путешествия за границу смогут позволить себе очень немногие.

Только цифры

Сколько тратили жители разных стран за рубежом до пандемии Фото: Рушан КАЮМОВ