Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика28 мая 2021 7:00

Ковидный занавес: Выгодны ли России закрытые для туристов границы

Уже год попасть за рубеж не могут ни россияне, ни их деньги. Эксперты рассказали о плюсах и минусах этой ситуации
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже год российские туристы не могут выехать за рубеж.

Уже год российские туристы не могут выехать за рубеж.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Нечего тратить деньги по заграницам, надо в своей стране отдыхать!» Еще недавно подобное можно было услышать только от старушек, вздыхающих у подъезда о благословенных временах застоя. А сегодня мы все чаще слышим о том, что железный (или ковидный, кому как угодно) занавес - великое экономическое благо, коим одарила нас пандемия. Границы закрыты, кровно заработанные не перетекают в карманы турок да чехов, вливаясь в родную экономику. Отечественные курорты процветают, магазины и офисы застройщиков ломятся от покупателей, сэкономивших миллиарды на загранпоездках. Экономика страны говорит вам «спасибо»!

А теперь давайте сделаем глубокий вдох и без эмоций, с цифрами и фактами разберемся, насколько этот самый занавес выгоден российской экономике.

«ДЛЯ СТРАНЫ ЭТО КОПЕЙКИ»

- До пандемии российские туристы тратили за границей чуть больше $35 млрд в год. В прошлом году эта сумма сократилась до $9 млрд. Получается, Россия «сэкономила» на выездном туризме около $25 млрд, - рассказывает Софья Донец, экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ.

При этом границы у нас закрыты в обе стороны. И хотя получить российскую визу непросто (если ты не гражданин СНГ), до пандемии к нам все равно ехало много путешественников со всего света. Питер, Байкал, Москва, Золотое Кольцо – интуристы обожают красоты России и готовы оставлять у нас свои кровные доллары, евро и юани. По словам Софьи Донец, до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11 млрд в год. Ростуризм приводит еще более внушительные цифры: из-за остановки въездного туризма российская экономика теряет 300 млрд рублей ежеквартально ($15 млрд в год).

Подведем баланс: из-за закрытых границ Россия в прошлом году «сэкономила» от 20 до 25 млрд долларов. Много это или мало? Давайте считать.

По данным Росстата, в прошлом году россияне потратили в своей стране 57 трлн рублей - $792 млрд по тогдашнему курсу. Получается, в общей сумме расходов «сэкономленные» на загранпоездках деньги составляют 2,5-3 процента.

- В масштабах государственной экономики это копейки, - говорит Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - К тому же выездной туризм стимулирует затраты не только за границей, но и внутри страны. Люди платят за авиабилеты, услуги турфирм, страховку для выезжающих за рубеж, такси до аэропорта и т. д.

Действительно, паралич выездного туризма лишил наших с вами денег не только иностранных отельеров, но и российский бизнес. Статистика гласит: прошлый год стал худшим в истории туризма во всем мире, а в России отрасль откатилась ко временам позднего СССР. По данным Ростуризма, оборот туристической отрасли в России в прошлом году упал на 2,1 трлн рублей. Убытки российских авиакомпаний в 2020-м составили почти 200 млрд рублей во многом из-за запрета на международные перелеты. За этими цифрами - тысячи людей, чьи доходы опустились на уровень плинтуса вслед за пресловутым занавесом.

Но есть и другие люди - те, кто почувствовал на себе позитивный эффект закрытых границ. И это не только тетушки, дефилирующие по сочинскому перрону с табличкой «Сдам комнату».

С началом пандемии иссяк поток туристов из-за рубежа.

С началом пандемии иссяк поток туристов из-за рубежа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЛЮТУ НЕ ПОКУПАЕМ - РУБЛЬ НЕ ПАДАЕТ

В беседах с экспертами мы нашли два плюса закрытых границ. Первый – поддержка рубля. Да, в прошлом году курс российской валюты упал на 17% к доллару и на 24% к евро. Но закрытые границы помогли удержать рубль от более серьезного падения.

- Чтобы поехать за рубеж, нам надо перевести рубли в валюту. Когда спрос на валюту растет, курс рубля понижается, - объясняет Софья Донец. - По нашим оценкам, на каждые $10 млрд курс изменяется на 1-2 процента. Получается, если бы россияне обменяли эти $25 млрд на валюту, курс рубля мог снизиться еще на 3-4 процента.

Еще одно преимущество закрытых границ для экономики - поддержка спроса внутри страны. Раз деньги не уехали «туда», их стали активно тратить «здесь». Производители и торговцы получают больше прибыли, бюджет - больше налогов.

- Россия уже вернулась к допандемическому уровню потребления - во многом за счет экономии на выездном туризме, - говорит Софья Донец. - Спрос растет на самые разные товары, а в первую очередь - продовольственные: оставшись дома, многие из нас стали больше есть.

- Не только обычные россияне, но и инвесторы в пандемию стали тратить больше внутри страны, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС. - Когда возможности выехать не имеют даже олигархи, то рано или поздно им придется вкладывать свои деньги в России. Я считаю, прошлогодний строительный бум был отчасти связан именно с этим: у богатых людей было меньше возможностей для вывоза капитала, инвестиций в заграничную недвижимость.

А еще мы стали «потреблять» на родине больше товаров, за которые раньше платили в других странах.

- Сэкономленные на поездках за границу деньги пошли на потребление не только российской, но и импортной продукции, - говорит Софья Донец. - Импорт товаров в I квартале нынешнего года вырос на 14%.

Так что если раньше мы пили Бордо во Франции и ели экзотические фрукты в Юго-Восточной Азии, то теперь нам приходится покупать и то, и другое в российских магазинах. Откусил кусочек манго по 250 рублей штука - и словно вдохнул полную грудь густого тайского воздуха.

- Это касается и культурной жизни, - говорит Владимир Климанов. - Возникают даже анекдотические ситуации. Например, раньше слетать за границу и послушать Анну Нетребко было иногда дешевле, чем в Московской консерватории. Сейчас рынок изменился, артистам приходится ориентироваться на внутреннее потребление и российские цены.

Подтверждаем: в нынешнем году Нетребко выступит и в Самаре, и в Нижнем, и в Воронеже, билеты - от 3000 рублей. Лондону и не снилось!

Правда, у роста спроса есть и побочный эффект - инфляция. Недавно об этом говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина: из-за закрытых границ россияне сэкономили триллионы рублей, эти деньги пошли на покупки и ускорили рост цен. По последним данным, официальная инфляция в России за минувший год составила 5,53%. Продукты подорожали на 6,55%, машины – на 10%, квартиры – на 16%.

Пандемия дала толчок развития внутреннему туризму.

Пандемия дала толчок развития внутреннему туризму.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧЕМ БЫСТРЕЕ ОТКРОЕМСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

Получается, если открыть границы, то инфляция должна замедлиться? Слова председателя ЦБ это подтверждают:

- В ситуации полного открытия границ ускоренная реализация отложенного спроса на зарубежные поездки может привести к значимому перетоку спроса на внешние рынки. Это ослабит инфляционное давление, - сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 19 марта.

Да и нельзя границы бесконечно держать закрытыми: полезный эффект от «железного занавеса» не вечен. Экономисты объясняют: чем дольше мы сидим взаперти, тем сильнее теряются связи между странами - туристические, хозяйственные, деловые. Да и отсутствие международной конкуренции ничего нам не дало, кроме роста цен на отдых в России.

- Плюсы у закрытой экономики, безусловно, есть. Но есть и масса минусов. К тому же рост потребительского спроса не может бесконечно стимулировать экономическое развитие. Поэтому чем раньше откроются границы, чем быстрее мы восстановим международные связи, тем лучше. Иначе можно воспитать в себе корейскую модель, - опасается Владимир Климанов. И почему-то кажется, что Корею он имеет в виду вовсе не Южную.

Закрытые границы позволили сдержать инфляцию.

Закрытые границы позволили сдержать инфляцию.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впрочем, эксперты предупреждают: даже когда пандемия отступит, занавес будет подниматься медленно, со скрипом.

- Сейчас в тренде защита отечественного производителя. В том числе производителя туристических услуг, - говорит Софья Донец. - И какими методами его у нас продолжат защищать, мы можем только предполагать. Не исключено, что границы одних стран для россиян откроются, других - останутся закрытыми. Но я думаю, что это возможно только в нынешнем году, пока эпидемиологическая ситуация остается непростой. Чем сильнее будет снижаться заболеваемость, тем сложнее будет объяснять закрытые границы экономическими и эпидемиологическими причинами.

- Многие российские политики открыто демонстрируют приверженность принципам изоляционизма. Поэтому возвращение к открытым границам, скорее всего, не будет быстрым, - считает Владимир Климанов. - К тому же после открытия границ путешествия могут стать дороже, чем до пандемии. Мы это уже видим по возросшим ценам на авиабилеты, требованиям к страхованию для выезжающих за рубеж и т. д.

Так что вместо ковидного занавеса мы рискуем натолкнуться на финансовый: силой никого удерживать не будут, но путешествия за границу смогут позволить себе очень немногие.

Только цифры

Сколько тратили жители разных стран за рубежом до пандемии

Сколько тратили жители разных стран за рубежом до пандемии

Фото: Рушан КАЮМОВ

Где отдыхало больше всего россиян до пандемии

Где отдыхало больше всего россиян до пандемии

Фото: Рушан КАЮМОВ

КАРТИНА ДНЯ