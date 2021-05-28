Анекдоты: Если в детстве бабушка разрешала вам зимой гулять без шапки, будьте осторожны - возможно, она вам не родная

- Милый, ты любишь меня?

- Конечно!

- А умрешь за меня?

- Здрасте! А любить тебя кто будет?!

* * *

Горячую воду отключили, а я ж решил перед сном помыться - разогрел воду в кастрюле, принял «душ», потом засыпаю и чую, что от меня нефигово так пельменями пахнет.

* * *

Надпись на калитке: «Стучите громче, глухая собака!»

* * *

- Представляешь, купила себе новый шарфик, а он мужу не понравился.

- Так обменяй его в магазине!

- Ты что, где такой магазин, где мужей обменять можно?!

* * *

Латвия в знак протеста отзывает из Белоруссии все свои шпроты.

* * *

Сколько о себе ни рассказывай, за спиной расскажут интереснее!

* * *

Жить вдвоем - значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы не начали жить вдвоем.

* * *

Иностранца, отдыхавшего летом в глухой деревушке, угостили самогонкой. Выпив рюмку, он побледнел, позеленел и, с трудом переводя дух, спросил:

- Сколько же градусов в этом зелье?

- Да кто ж его знает! Но одной бутылки хватает на двенадцать драк.

* * *

Наследники яростно делили в суде постигшее их горе…

* * *

- Внучок, что делаешь?

- Бабуля, ты не поймешь: в Фейсбуке сижу.

- Почему не пойму? «Ляля Сладкая Красотка» у тебя в друзьях - это я.

* * *

Последний звонок очень похож на День ВДВ, только для детей.