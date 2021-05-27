"Глубокое горе": дочь лечится вместе с больной раком мозга Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь страдающей от рака мозга Анастасии Заворотнюк впервые рассказала, что серьезно больна. С недугом Анна борется почти два года - вместе с мамой. Ее здоровье подорвал страшный диагноз родительницы.

Дочь Анастасии Заворотнюк переживает крайне тяжелый период в своей жизни. Больше двух лет назад звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. А через несколько месяцев на нервной почве заболела Анна.

Полтора года назад девушка обратилась к специалистам за помощью, так как не справлялась с переживаниями из-за происходящего. На фоне болезни мамы у нее началась депрессия. Она называет происходящее в семье "глубоким горем".

"Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я узнала, что такое настоящая депрессия. Я безмерно благодарна людям, которые вытащили меня за шиворот с самого дна", - отметила Анна.

Она прокомментировала и недавние слухи об ухудшении состояния своей мамы. Дочь Анастасии подчеркнула, что уже привыкла к сплетням, но ее все равно поражает степень их жестокости. "Они порой настолько ужасны, что плакать хочется просто от степени жестокости. Но я понимаю, почему так", - сокрушается девушка.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не дает интервью о лечении актрисы и не комментирует ее состояние. По сей день нет ни одной фотографии измененного состояния актрисы. А ведь она сильно располнела из-за гормональной терапии и осталась без волос.