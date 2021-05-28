«Друзья», прекрасен ваш союз: С чего начинался легендарный сериал

Сериал «Друзья» выходил в эфир без малого 10 лет Фото: кадр из фильма

Этого воссоединения ждали много лет. Мы решили вспомнить, как шла работа над одним из самых любимых и популярных ситкомов в истории - сериалом "Друзья". Многое об этом рассказано в книге Сола Аустерлица «Friends. 25 лет вместе», вышедшей в издательстве «Бомбора». Сериал «Друзья» выходил в эфир без малого 10 лет - с сентября 1994-го по май 2004-го.

Актеры сериала тогда и сейчас: Мэтт Леблан ➊, Лиза Кудроу ➋, Дэвид Швиммер ➌, Мэтью Перри ➍, Кортни Кокс ➎, Дженнифер Энистон ➏. Фото: Кадр из фильма

«Друзья» воссоединились спустя 17 лет Фото: Кадр из фильма

НИКАКИХ БРАННЫХ СЛОВ

В конце 1993 года молодые сценаристы Марта Кауффман и Дэвид Крэйн придумали несколько новых идей для сериалов. Один из них назывался «Кафе «Бессонница». Вместе с продюсером Кевином Брайтом они составили план на семи страницах, который показали руководителям студии Warner Bros. Шестеро героев отчасти были списаны с самих Марты и Дэвида, отчасти - с их старых знакомых. Для сценаристов было важно, чтобы трое из этих друзей были женщинами, а Кауффман настаивала, чтобы в нем не было никаких бранных слов.

Уоррен Литтлфилд, президент канала NBC, подумал, что новое шоу - как раз то, чего он хотел. Ему, однако, не понравилось название. Шоу переименовали в «Бликер-стрит» (это нью-йоркская улица, на которой жила в свое время Кауффман). Во внутреннем конкурсе среди сотрудников Warner Bros. победило название «Друзья как мы». А перед самым эфиром название сократили до простого «Друзья».

РОСС ИЛИ ПОНТИЙ ПИЛАТ?

В роли Росса Кауффман и Крэйн видели только Дэвида Швиммера. Они готовы были отдать ему роль без прослушивания. Но канал настаивал на выборе другого актера, Джонатана Сильвермана. К тому же Швиммер был театральным актером: он готовился к постановке по «Мастеру и Маргарите» Булгакова, где должен был играть Понтия Пилата.

В итоге кандидатура Сильвермана как-то отвалилась, а Швиммера, пусть с трудом, но уговорили прочесть сценарий. Когда он понял, что роль писалась в расчете на него, решил все-таки попробовать. И оказалось, что «роль Росса была похожа на костюм, который был предназначен Швиммеру. И он сидел идеально».

Дэвид Швиммер - Росс. Фото: кадр из фильма

ЧЕНДЛЕР МОГ СТАТЬ ГЕЕМ

Другого персонажа, Чендлера, сценарист Дэвид Крэйн видел геем - в основном потому, что он сам гей. В окончательном варианте Чендлер стал романтичным неудачником с «умением находить женщин, которые оказываются извращенками». А пригласили на эту роль 24-летнего канадца Мэтью Перри, который раньше появлялся в сериале Крэйна и Кауффман «Как в кино». Была одна загвоздка: Перри уже был утвержден на роль в другом ситкоме, «LAX 2194». Мэтью предстояло играть грузчика, сортирующего багаж инопланетян. Пилотный эпизод «LAX 2194» отвергли, Перри освободился и взялся за «Друзей».

Мэтью Перри - Чендлер. Фото: кадр из фильма.

ДЖОУИ И РАЗБИТЫЙ НОС

Наконец, на третью главную мужскую роль в сериале, актера-неудачника Джоуи, взяли Мэтта Леблана. Он учился на плотника, но хотел стать мотогонщиком. «Однажды, - пишет Аустерлиц, - Леблан шел по улице и остановился посмотреть на красивую женскую попку. Так вышло, что и девушка остановилась, чтобы посмотреть на его задницу, и оба рассмеялись. Оказалось, что она - актриса, идет на прослушивание и предложила пойти с ней. Леблан согласился. Так спонтанно началась его актерская карьера. Вскоре он получил роли в рекламных роликах. (…) Накануне прослушивания на роль Джоуи он выпил, упал и поранил нос. Кауффман спросила, что случилось с его лицом, Леблан ответил: «Ой, это длинная история», - и начал описывать свою ночь в городе. Кауффман рассмеялась, и Леблан почувствовал, что прослушивание будет для него успешным».

Мэтт Леблан - Джоуи Фото: кадр из фильма.

КОКС ОТКАЗАЛАСЬ ИГРАТЬ РЭЙЧЕЛ

Кортни Кокс, которую к тому моменту уже можно было называть звездой, авторы сначала видели в роли Рэйчел. Но актриса сказала, что ей куда больше нравится Моника. Кокс пытались уговорить сыграть Рэйчел, но она уперлась и настояла на своем. Продюсеры в конце концов с ней согласились.

На роль Рэйчел по всем параметрам подходила Дженнифер Энистон. Но она уже была связана контрактом с авторами другого сериала, который назывался «Выкарабкивающийся» и снимался для CBS. И пришлось договариваться, чтобы Энистон разрешили параллельно работать в «Друзьях».

Дженнифер Энистон - Рэйчел. Фото: кадр из фильма

ФИБИ И ЕЕ СЕСТРА

Еще одну героиню, Фиби, Крэйн и Кауффман представляли «свободной от забот девушкой, которая плохо играла на гитаре и часто ходила на свидания. У Фиби нет собственной квартиры: все, что у нее есть, влезает в рюкзак». Актриса Лиза Кудроу, к тому моменту снимавшаяся в сериале «Без ума от тебя», подошла на роль идеально. А поскольку действие «Без ума от тебя» тоже разворачивалось в Нью-Йорке, продюсеры договорились и сделали героинь двух сериалов, Фиби и Урсулу, сестрами-близнецами.

Лиза Кудроу - Фиби Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

«Друзья» пользовались такой бешеной популярностью, что в 1999 году все шестеро исполнителей главных ролей захотели прибавки к жалованью. «$125 000 за эпизод были хорошими деньгами, но в прошлом году звездам шоу «Без ума от тебя» Хелен Хант и Полу Райзеру подняли зарплату до невероятного $1 млн за эпизод. Но почему звезды сериала, только входящего в топ-60 лучших шоу по рейтингам Нильсена, должны были получать в восемь раз больше, чем звезды сериала, занимавшего в этом же рейтинге второе место?»

Переговоры тянулись так долго и были такими непростыми, что канал NBC всерьез подумывал завершить «Друзей» на шестом сезоне. В конце концов актерам поставили ультиматум: либо каждому из них платят по $750 000 за эпизод (то есть по $40 млн за два будущих сезона), либо сериал заканчивается. Актеры согласились, и сериал продлился еще даже не на два, а на четыре сезона.

Серию «Друзья. Возвращение» можно посмотреть на видеосервисе «Амедиатека»

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Увы, ребята, это – спецвыпуск. Это как если бы «Гардемарины» пришли бы сегодня к Андрею Малахову и кричали «вжик-вжик». Однако в Америке прошло даже дефиле в костюмах из сериала – с Карой Делевинь, Джастином Бибером и Синди Кроуфорд. Дэвид Бэкхем приходил, просто так: ой, говорит, я так скучал во время футбольных матчей на выезде, что только «Друзья» по телеку и спасали вдали от близких (подробности)