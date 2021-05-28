Россияне рассказали, будут ли скучать по вагонам-ресторанам

Вопрос дня: А вы будете скучать по вагонам-ресторанам? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РЖД планирует отказаться от вагонов-ресторанов. Оставить их только в наиболее дорогих, фирменных, поездах и в туристических. В связи с этим наш вопрос дня: а вы будете скучать по вагонам-ресторанам?

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- А когда люди едут по семь суток - им чем питаться? Когда я опаздываю на последний авиарейс, сажусь на ночной поезд и утром заказываю из вагона-ресторана горячий завтрак. А когда мы ездили на съемки из Москвы в Питер, в вагоне-ресторане был настоящий актерский клуб, а пассажиры там, как правило, были деликатны и нам не докучали.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Вагон-ресторан - это предмет первой необходимости. Знаю точно, что «Восточный экспресс» невозможно представить без такого звена. Но если убрать вагон-ресторан и поставить дополнительный вагон - это же оптимизация: мест станет больше, а билет, возможно, дешевле.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Советский поезд - это жареная курица в газете и вареные яйца из авоськи. Никаких таких ресторанов обычный пассажир не посещал. Они были лишь для тех, у кого есть деньги. Так было тогда, так и теперь. Зачем эта фаянсовая посуда с блестящими ложками и вилками под стук колес? Советский общепит был отвратителен. Но это статусное место. Мне там невкусно и неинтересно.

Гедиминас ТАРАНДА, балетмейстер:

- Вся жизнь связана с вагоном-рестораном. Там всегда можно пообщаться и поесть, а не капать масло там, где спишь. Ехали с труппой Имперского балета в Иркутск - была прекрасная атмосфера. За обедом к нам подсаживались другие люди. Что-то обсуждали, пели. Это была правильная история.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, заслуженный артист России:

- Мой вагон-ресторан отцепили на «Вокзале для двоих». Я там должен был играть роль проводника, которую исполнил Михалков, но Гурченко меня убрала с этой роли, сказав, что это будет разврат. Лишили меня и ресторана, и вагона, остался я «алкоголиком на вокзале». Давайте вообще движение по железным дорогам отменим - и всем будет хорошо.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, писатель-сатирик:

- В конце 80-х у меня была поездка с Аркадием Аркановым и Александром Ивановым. Нас посадили в плацкартный вагон, и у кого из нас не возникло мысли идти в ресторан на колесах. Мы на месте решили, чем заполнить несколько часов пути. Вагоны-рестораны, думаю, уходящая натура.

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