Сюрпризы премии «Шансон года 20/21»: исчезновение Ваенги, золотые статуэтки и последнее желание Трофима

Сергей Трофимов много шутил, в том числе и на скорбные темы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На пресс-завтраке, посвящённом предстоящей премии «Шансон года 20/21» (см. КСТАТИ), больше всего ждали Михаила Шуфутинского, но главная звезда перед репортерами так и не появилась. Оказалось, король шансона, накануне вернувшийся с гастролей, застрял в пробке где-то на московских улицах. Пришлось Михаилу Захаровичу «отстреляться» по удаленке, да и чем не вариант: в конце концов, кто из нас в пандемию не распробовал прелестей дистанционной работы?

- Свою первую премию «Шансон года» я получил в 2002 году, но до сих пор каждый раз волнуюсь, - признался гостям пресс-завтрака Шуфутинский по громкой телефонной связи. - А вот сам шансон уже не тот. Он меняется, обновляется, как и все вокруг. Движение - это жизнь!

Поддержал коллегу и Сергей Трофимов, который, к счастью успел добраться на мероприятие вовремя. Артист появился на пресс-завтраке, похоже, голодным и явно обрадовался, завидев изысканные закуски. Однако, поесть Трофиму было не суждено: его тут же окружили фотографы. «Ты сказала ничего не есть, здесь накормят!», - укоризненно обратился бард к своей помощнице и с досады забил голод порцией никотина. А вот кофе певцу принесли прямо за общий стол участников пресс-конференции. «У меня без кофе умное лицо не получается», - пошутил Трофимов.

- Знаете, есть несколько видов русского шансона: тайга, тундра, лесотундра, - поделился артист. - А сейчас мы в где-то в районе тропиков. Благосостояние растёт, жить стало веселее, вот и музыка полегчала.

Позируя перед камерами, Трофим шутки ради попробовал статуэтку премии на зуб. Оказалось, не зря - головка гитарного грифа, установленная на пьедестале, действительно золотая.

Статуэтка премии выполнена с золотым напылением. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Первые наши статуэтки изготавливались из бронзового сплава с малахитовым пьедесталом, - рассказали организаторы премии. - А теперь у них реальное золотое напыление 925 пробы. Все своё, родное, - делаем в Златоусте Челябинской области.

Руководство «Радио Шансон» раскрыло и другие секреты предстоящей премии. Ведущими церемонии станут Александр Маршал и Светлана Зейналова; благодаря специальным конструкциям артисты будут парить над сценой, а кроме того, выступят несколько семейных дуэтов: например, Сергей Трофимов с дочерью Лизой (экс-участницей детского «Голоса») и Ирина Круг с сыном Александром, наследником Михаила Круга. Кроме того, впервые награду от Радио Шансон получит Алёна Петровская - бэк-вокалистка Елены Ваенги, которая теперь выступает самостоятельно. А вот куда делась сама Ваенга, организаторы так и не смогли ответить. Говорят, артистка пропала из ротаций после конфликта с продюсером Виктором Дробышем, но подтверждать эту версию на радио не стали.

- Я не знаю, куда исчезла Ваенга, мне кажется, она жива-здорова, - ответил на вопрос «КП» главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин. - Но песни артистов, которые участвуют в премии, должны пройти через наш хит-парад. У Елены Ваенги в 2019-2020 годах (из-за пандемии премия пройдёт сразу за два года. - Ред.) таких хитов не было.

Главный редактор "Радио Шансон" Рустем Ахметшин. Фото: Иван МАКЕЕВ

За «коронакризисный» год, как признавалась в соцсетях сама певица, она увлекалась садом и огородом, посвятила себя сыну и мужу. И оказалось в этом не одинока.

- В этот год простоя я занялся своим домом, починил все краны, наладил систему автополива. А ещё попутно выпустил альбом, и теперь получу заветную статуэтку, - признался Сергей Трофимов и неожиданно заговорил о смерти. - Знаете, сколько у меня статуэток «Шансон года»? Уже 18! Попрошу их все после моей смерти положить ко мне в гроб, и пусть друзья проклинают меня, неся эту тяжесть на кладбище!

КСТАТИ

Премия "Шансон года" состоится 5 июня в концертном зале "Крокус Сити Холл" и в этом году станет юбилейной, 20-й по счету. На сцену выйдут более 30 артистов, в том числе Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Александр Розенбаум, Михаил Бублик, Стас Михайлов, Денис Майданов, Олег Газманов и другие.