Поклонники шокированы странным поведением Юлии Барановской

Юлия Барановская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская успешно совмещает карьеру телеведущей и воспитание троих детей от Андрея Аршавина. На днях многодетная мама появилась на одной из премий в качестве ведущей. Вот только странное поведение блондинки удивило россиян.

Юлия Барановская шокировала народ своими танцевальными талантами на премии в Москве. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина разместила в блоге видео своих странных танцев, которые поклонники окрестили "дикими плясками".

Многодетная мама облачилась в наряд цвета фуксии, в котором и пустилась во все тяжкие. Она задирала ноги выше головы в канкане и кружилась волчком. Все это она проделывала в туфлях на шпильке.

"И ведем, и пляшем с Константином Тарасюком. На фестивале «Жара» всегда весело. Любимая «Ягода малинка» Хабиба. Всем отличного дня и прекрасного настроения", - написала она в блоге.

Подписчики удивленно отреагировали на ролик. "Такое впечатление, что любыми способами привлечь внимание", "Я все ждала, когда отлетит туфля", "Что за пляски с конями", "Зачем так высоко задирать ноги?", " Танцы - не ваш конек", Что за ужас, колхоз какой-то", - пишут фолловеры.

Напомним, Юлия Барановская пока после разрыва с Андреем Аршавиным так и не устроила личную жизнь. Футболист в недавнем интервью заявил, что его бывшим возлюбленным трудно найти себе достойных мужчин. Ведь спортсмен просто не оставляет шансов обычным избранникам.