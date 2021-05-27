На Невском экологическом конгрессе обсудили как сделать Арктику чистой и безопасной

27 мая в Санкт-Петербурге открылся IX Невский международный экологический конгресс. Фото фонда Росконгресс.

27 мая в Санкт-Петербурге открылся IX Невский международный экологический конгресс. Одним из значимых мероприятий форума стало обсуждение проектов международного сотрудничества и путей решения экологических проблем Арктического региона.

На круглом столе, модератором которого выступила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, были затронуты вопросы предотвращения негативных экологических последствий при освоении природных ресурсов Арктики, внедрения инновационных и экологически чистых технологий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арктики и влияния экологических факторов на здоровье человека.

Как отметила Галина Карелова, для Арктической зоны Российской Федерации создание здоровьесберегающей среды имеет особое значение. «Систему здравоохранения и профилактики заболеваемости в наших северных регионах необходимо укреплять, учитывая климатические и экологические особенности Заполярья», - отметила вице-спикер СФ.

Одним из приоритетов экологической политики в Арктике является ликвидация накопленного ущерба окружающей среде. В этом году дан старт расчистке акваторий страны от затонувших судов. Пилотным регионом станет Магаданская область. Основная часть работ также придется на Арктику и Дальний Восток.

В заседании круглого стола приняли участие: министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, главы субъектов РФ, руководители научных учреждений, международные эксперты, представители общественных организаций.