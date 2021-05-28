Рыдающий сын еле стоял на ногах: как выглядит могила Нины Шацкой сразу после похорон

Актриса Нина Шацкая с мужем актером и писателем Леонидом Филатовым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве похоронили актрису Нину Шацкую. Скромно и очень тихо. Никакой роскоши, нет ни десятков венков, ни охапок цветов, ни звездных скорбящих. Свой последний приют вдова Леонида Филатова обрела не подле любимого мужа, которого на протяжении десяти лет буквально вытаскивала с того света, а совсем в другом месте.

Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. У нее диагностировали обширное поражение легких. Звезды не стало 22 мая. В Москве с ней простились 27 мая. Ранним утром родственники и близкие друзья Нины Сергеевны собрались в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента России. Церемония длилась около часа.

Провожать актрису в последний путь громкими аплодисментами, как это принято в актерской среде, не стали. Гроб с телом усопшей погрузили в катафалк и увезли на Троекуровское кладбище, пишет 5-tv.ru.

На погосте присутствовали сын артистки Денис Золотухина и его семья. Еще недавно мужчина лежал в реанимации. Как отметили очевидцы, он еле стоял на ногах, рыдая над гробом со стеклянной вставкой. В какой-то момент мужчина упал на гроб.

Не секрет, что Нина Сергеевна хотела быть похоронена на Ваганьковском кладбище подле мужа Леонида Филатова. На его могиле установлен памятник, изображающий артиста в полный рост. Чтобы похоронить рядом с ним вдову, нужно было бы демонтировать монумент, захоронить гроб, а затем ждать год, пока земля осядет, и заново устанавливать памятник. На это требовалось от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Таких денег у сына актрисы не нашлось.

Потому родня предсмертную волю усопшей нарушила. "Не судите, да не судимы будете... Сын стал священником. Отпрыск сначала предает родного отца Золотухина, отказавшись от него. Сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю быть похороненной с Леней Филатовым. У Нины с Леней был венчанный брак. Венчал их, между прочим, сын. Ну уж такое предательство получилось... Наверно, сын-священник считал папу и маму, духовными врагами. Как же мне горько за Ниночку... Мастер и Маргарита должны быть вместе! Да, тысячу раз да. Они заслужили право быть вместе", - не сдерживая эмоций написал в блоге Станислав Садальский.

Деньги на погребение Шацкой собирали всем миром. Свой последний приют артистка обрела рядом с упокоившимся недавно близким другом ее мужа - артистом Владимиром Качаном. Скромный деревянный крест, фото в черной рамке и белые цветы - так выглядит могила актрисы сразу после похорон.