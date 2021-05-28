«Четверо детей – и в такой форме!»: Екатерина Климова произвела фурор снимками в нижнем белье

Екатерина Климова - мама четверых детей и любимица зрителей. Фото: Инстаграм.

Екатерина Климова – мама четверых детей и любимая зрителями актриса. В свои 43 года она по-прежнему в великолепной форме, в чем вновь убедились подписчики ее Инстаграма. На своей странице актриса поделилась смелыми фотографиями в нижнем белье. На снимках Екатерина позирует, сидя на постели в белой майке.

– Так, так, – прошептала Маргарита – вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо... В этом вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю... - процитировала актриса строки из романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

Поклонники восхитились длинными стройными ногами своей любимицы. Екатерина блеснула в кадре большой татуировкой на бедре, и многие признались, что не знали о существовании рисунков у нее на теле.

«Восхищаюсь, четверо детей, и в такой форме!», «Самая красивая актриса», «Не знал, что у Вас есть тату! Красавица!» - пишут фолловеры в комментариях.

Неизвестно, кто именно фотографировал Екатерину. Актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от любопытных, однако поклонники уверены: такая восхитительная женщина просто не может быть одна. Тем более, что Климова неоднократно намекала в разговорах с прессой, что у неё есть любимый человек.

Екатерина Климова была трижды замужем. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила дочь Лизу. Сейчас девушке 18 лет, она изучает журналистику в МГУ. Счастливую семейную жизнь Климовой и Хорошилова разрушил ее роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку, 6-летнюю Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, за которого она вышла замуж в 2015 году.

- Поработали вместе, разъехались по домам, и вдруг понял, что без этой женщины мне нет жизни, - признавался Гела. - Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться.

Несмотря на всепоглощающую страсть, в 2019 году супруги развелись. Впрочем, поклонники уверены, что они снова вместе. «Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать», - заявила на днях Екатерина в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Гела Месхи на все вопросы о бывшей жене реагирует примерно также - улыбается и говорит: «У нас все хорошо».