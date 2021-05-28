«Красавчик, копия папы»: Евгений Цыганов поделился редким снимком старшего сына

Евгений Цыганов - один из самых загадочных актеров российского кино. Фото: Евгения ГУСЕВА

Евгений Цыганов – отец восьмерых детей: семерых наследников ему родила бывшая гражданская жена, актриса Ирина Леонова. А младшего сына Федора артисту подарила его нынешняя супруга, актриса Юлия Снигирь. Несмотря на расставание с мамой своих старших детей, 42-летний Евгений старается проводить с ним как можно больше времени. А еще он много работает, чтобы достойно обеспечить всех своих отпрысков. Судя по всему, старшие дети уже начали проявлять интерес к актерской карьере отца. В Инстаграме Цыганов поделился редким снимком старшего сына Никиты.

Кадр был сделан перед спектаклем «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», в котором играет Цыганов. Кажется, несмотря на родственные связи, Евгению не так-то легко получить одобрение сына.

- С самым строгим зрителем, - подписал он фотографию.

Евгений Цыганов поделился редким снимком старшего сына Никиты. Фото: Инстаграм.

Поклонники не могли не обратить внимание на то, что Никита очень похож на своего знаменитого отца. «Как похожи!», «Двойник», «Ну просто копия ваша», «Ксерокс», «Старший сын очень на вас похож», «Сразу видно, одно лицо», «Красавчик», - пишут они в комментариях. И хотя Никита еще учится в школе, многие уверены, что он обязательно пойдет по стопам отца и тоже станет актером.

А вот старшая дочь Цыганова неожиданно оказалась… копией его жены Юлии Снигирь. Недавно Юлия поделилась в Инстаграме кадрами фотосессии 16-летней Полины. Актриса отметила, что дети растут слишком быстро. Подписчики актрисы удивились, насколько Полина похожа на Юлию – такие же темные глаза, короткая стрижка, волнистые волосы. Возможно, девушка сознательно копирует стиль своей мачехи.

К слову, у Юлии сложились очень теплые отношения с детьми Цыганова от первого брака. Да и сам актер не раз говорил, что не видит трагедии в том, что он разошелся с Ириной Леоновой.

- Все хорошо у меня с детьми. Сейчас с ними сижу и с вами разговариваю, - сообщил артист в одном из интервью. – У меня нет желания оправдываться.

Юлия Снигирь поделилась в Инстаграме кадрами фотосессии 16-летней Полины Цыгановой. Фото: Инстаграм.

Евгений регулярно общается с детьми, ходит с ними в бассейн, в музеи и на детские праздники. Старшие дети актера хорошо поладили с его младшим сыном Федором от Юлии Снигирь. К слову, актриса отрицает, что стала причиной разлада в семье Цыганова. По ее словам, она не уводила Евгения у жены.

- Я не ставила ему ультиматумов, нет, - рассказывала Снигирь. - Было совсем по-другому. И обиднее всего было за Женю, потому что говорили, какой он ужасный отец (бросил беременную жену с шестью детьми – Ред.). Что это отвратительно. Говорили так, ничего про него не зная. Хотя он очень ответственно подошел к этому решению и обеспечивает детей. Мы не думали об общественном мнении в тот момент.

По словам Снигирь, у нее сложились теплые отношения с бывшей женой Цыганова.

- Ирина - самодостаточная женщина, живет жизнью, которой она хочет жить. Она не несчастная жертва. Неуважение так думать про нее. Она не чувствует себя покинутой, несчастной жертвой. Причина развода не совсем во мне. У них свой расклад. Меня не было в жизни этой семьи, это их общее решение, - подчеркивает Снигирь.