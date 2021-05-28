Пользователи TikTok посмеялись над розыгрышем жениха в день свадьбы: видео посмотрели более 1,5 млн раз

Видео немедленно выложили в TikTok, пользователи которого тоже вдоволь насмеялись

В США молодой человек, вступающий в брак, в день свадьбы подвергся розыгрышу, инициатором которого стал его ближайший друг и одновременно свидетель.

Уже облаченный в свадебный костюм жених стоял у окна и ждал, когда появится его суженая. Впервые он должен был увидеть ее в свадебном платье и фате. Сразу после этого молодые должны были проследовать на церемонию бракосочетания.

Как водится, девушка немного задерживалась. Парень терпеливо дожидался ее, глядя в окно. И в какой-то момент он почувствовал прикосновение к своему плечу.

Повернувшись, молодой человек опешил: в белом платье и фате перед ним стоял его ближайший друг и по совместительству шафер.

Наблюдавшие за розыгрышем замерли, ведь реакция могла быть непредсказуемой. Но парень, произнеся «боже мой!», звонко рассмеялся вместе со всеми, а затем признался, что шутка помогла ему снять нервное напряжение.

Вскоре появилась и невеста, и свадьба началась.

Видео немедленно выложили в TikTok, пользователи которого тоже вдоволь насмеялись, просмотрев ролик более 1,5 млн. раз.