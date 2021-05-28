Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии Фото: REUTERS

По заявлению председателя Народного Совета Сирии Хаммуда Сабага, действующий лидер страны Башар Асад выиграл президентскую гонку, набрав 95,1% избирателей, а явка на выборах составила 78% – на участки для голосования пришли более 14 миллионов сирийцев.

Таким образом, 55-летний Башар Хафез аль-Асад, сын предыдущего президента Сирии. Хафеза Асада, в очередной раз стал у руля государства на семилетний срок.

В первые два раза (в 2000 году, вскоре после смерти отца и в 2007 году) Башар Асад избирался на пост президента на безальтернативной основе.

В 2014 году помимо Асада на высшую должность в государстве претендовали два кандидата: Хасан ан-Нури от партии «Национальная инициатива за реформы и изменения» и беспартийный Махер Жадхар. Согласно официальным данным, оба кандидата с трудом набрали около 7,5% голосов.

Евросоюз и США обвинили администрацию Асада в фальсификации выборов, не признала их результатов и сирийская оппозиция.

На этот раз, даже не дожидаясь окончания голосования, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейское сообщество не признает президентские выборы в Сирии.

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