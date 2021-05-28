В Индии появился храм богини коронавируса

Служения коронавирусу ничем не отличаются от подобных ритуалов в других храмах

В индийском городе-миллионнике Коимбатор, расположенном в штате Тамилнад на юге Индии, появился новый храм – в нем поклоняются «Короне Деви» – богине COVID-19.

Настоятель храма рассказал об основной просьбе, с которой обращаются божеству:

– Некоторые боги защищают, некоторые боги убивают. Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться.

Служения коронавирусу ничем не отличаются от подобных ритуалов в других храмах – богине преподносят подарки и воскуривают в ее честь благовония.

С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 27 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 315 тысяч человек стали жертвами опасной болезни, а страна занимает вторе место в мире по распространению инфекции и третье по количеству умерших (уступая лишь США и Бразилии).

На этом фоне пополнение пантеона богиней коронавируса – вполне закономерное явление, особенно если учесть сложную и запутанную систему верований в индуизме, а также толерантность индусов к появлению новых богов.