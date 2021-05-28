«Журавль в руках»: рассказываем историю успеха по-петербургски

У Артема Хретина не было богатых родителей или влиятельных родственников. У него был лишь самокат и огромное желание работать. Катаясь по Приморскому району, он постепенно «дорос» до должности директора склада Яндекс.Лавки. Реальная вдохновляющая история.

НАЧАЛО ПУТИ

Небольшое здание стоит на самых задворках Петербурга. Улица Парашютная: новостройки подпирают лес. Артем встречает нас лично — сразу просит надеть маски. Ответственность — одна из черт, которая помогла ему добиться своей должности. Проходим мимо стеллажей с чипсами, шоколадками и газировками — у меня сразу возникает вопрос:

- Вы целый день работаете среди всяких вкусностей. Я бы с ума сошёл — каждый вечер закупался бы чем-нибудь вредным. У вас такого желания не возникает?

- Ну, во-первых, мы (работники склада - прим. авт.) можем не ждать конца дня, а купить что-то сейчас. А, во-вторых, здесь же не ресторан — запахов нет, поэтому и соблазн не такой сильный.

- Понятно. Насколько я знаю, вы начинали курьером?

- Да, я примерно год сотрудничал с Яндекс.Едой — пришёл в 2019. Опыт был, мне нравилась такая работа: катаешься по району на самокате, погруженный в свои мысли, получаешь за это деньги. Взаимодействия с людьми минимум: заказ забрал — заказ отдал. Всё. Словом, это было осознанное желание, а не безысходность.

- Было ли тяжело?

- Не очень. Пешим курьерам иногда сложнее — нужен проездной, потому что могут забросить на дальнее расстояние. Ну и ноги первые недели две могут болеть. А вот если у тебя есть транспорт, которым ты регулярно пользуешься — вообще супер, за пределы района «не выкинут». Я, например, работал в Приморском. Ездить можно как на велосипеде, так и на самокате. Некоторые ещё и моноколесом пользуются, вроде.

- А заказов хватало?

- С утра, конечно, заказов было поменьше, но в обед, вечером хватало. Ситуаций, когда я просто сидел без дела, не было. А в Лавке заказы «сыпятся» с самого утра.

- И сколько вы зарабатывали? Сколько зарабатывают курьеры?

- Платят за доставку заказа и за пройденные километры. У меня выходило примерно 250 рублей в час, в месяц — в районе 30 тыс. И то, потому что я немного ленился. (смеётся) Катался, развозил заказы — но без какого-либо надрыва. Минимум курьеру нужно отработать 12 часов в неделю. Но некоторые ребята делают 12 часов в день. Это, конечно, приносит много денег: доставщики вполне могут зарабатывать и по 100 тыс. рублей. Но и сил такой график отнимает больше.

ЦАРСТВО ЕДЫ

- И потом вы стали кладовщиком, правильно?

- Да, перешел уже на склад. Курьеру просто некуда расти — в любом случае, нужно выбирать какое-то смежное направление. Когда я начинал, было всего 15 Лавок — да и те в центре. А тут, по счастливому стечению обстоятельств, одна открылась в моем районе — на ул. Оптиков.

Сначала был стажёром. Поработал, прошёл небольшой опрос от директора, по результатам которого сказали: молодец, ты — кладовщик. Перейти с одной должности на другую проблем нет. Если ты выполняешь свои обязанности, ответственно и внимательно подходишь к своему делу и понимаешь, какие задачи нужно выполнять — тебя повысят.

- А потом вы доросли до директора — всего за 2 месяца! Как так получилось?

- На самом деле, даже быстрее. Временно исполняющим обязанности директора я стал через 40 дней после того, как пришёл в Лавку. А само оформление заняло как раз 2 месяца. Повезло в том смысле, что открывалось много новых складов — нужны были люди. Но основа успеха — ответственный подход . Так как работа на складе была для меня в новинку, я всё время задавал вопросы директору: чтобы прояснить какие-то нюансы. Ну вот и получилось, что узнал очень много — даже больше, чем требуется для работы кладовщика. Возможно, это и заметили.

- Это распространенная практика? Или вы, скорее, исключение?

- На счёт такого быстрого «взлета» не уверен, но повышают многих. Для компании намного проще и удобнее сделать директора из человека, который знает все процессы изнутри. Большинство управленцев именно так и появляются. Такого, что к нам приходит начальник со стороны, практически никогда не бывает.

- А какой совет вы бы дали новичкам?

- Всегда слушайте, что вам говорит директор или его заместитель. Потому что они всё таки знают больше, чем вы. Если что-то непонятно — обязательно спрашивайте. Я всегда считал, что лучше узнать, предотвратить проблему и сразу сделать всё нормально, чем потом «разгребать». Этим принципом я руководствовался всегда и он меня ещё никогда не подводил.

Эти слова Артема, в общем-то, можно считать универсальной формулой успеха. Руководством, которое поможет добиться целей в любой области: работаете ли вы курьером, или офис-менеджером.