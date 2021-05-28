Эксперты СК России просканировали бывшего губернатора искусственным интеллектом

Одна из израильских программ на протяжении трех часов допроса анализировала скорость и интонацию голоса Фургала Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Следственного комитета России расширили возможности "детектора лжи". Проверяя искренность показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в убийствах в середине 2000 годов, применили новый метод комплексного психолого-лингвистического исследования.

Искусственный интеллект, с помощью компьютерных программ проанализировав голос и видеопротокол с показаниями подозреваемого.

Одна из израильских программ на протяжении трех часов допроса анализировала скорость и интонацию голоса Фургала, который отвечал на вопросы следователя, другая программа нидерландских разработчиков следила за изменением ширины его зрачков и мимикой лица. Последняя способна отличить счастье, гнев, испуг, удивление и другие эмоции испытуемого.

Комплексное психолого-лингвистическое исследование СК России и психиатрическая комиссия подтвердила признаки "вербальной и невербальной неискренности" подследственного.

Кроме того согласно выводам "искусственного интеллекта", Фургал на протяжении всего исследования пытался дискредитировать вопросы следователя, отвечал на них короткими фразами избегая имен убитых и обсуждения деталей преступления, чтобы избежать волнения.

Адвокат Фургала назвал такое исследования "опасным прецедентом и квазинаучным экспериментом" и высказался о подобном методе ведения допроса: "С таким же успехом можно было обратиться к экстрасенсам".

Отметим, что ранее следователи СК России использовали не только возможности полиграфа (детектора лжи), но и пытались вводить свидетелей по уголовным делам в гипнотический сон, чтобы те смогли восстановить в памяти номера машин или лица преступников.