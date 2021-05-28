Жизнь в «пузыре»: как российских хоккеистов на ЧМ-2021 берегут от коронавируса

Даже на тренировки переодеваться надо в отеле, и вратари еле-еле помещаются в отвозящие их на катки автобусы. Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Чемпионат мира по хоккею 2021 года войдет в историю не только благодаря своим сенсационным результатам, массовому «умопомрачению» фаворитов и историей с заменой белорусского флага. На ЧМ-2021 еще и постоянно напоминает о себе коронавирус. Из-за пандемии организаторы превратили хоккеистов в «заключенных».

Из-за пандемии организаторы превратили хоккеистов в «заключенных». Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал сборных на турнире помещены в «пузырь». Он «накрыл» два отеля, в которых живут команды, а правила поведения в них крайне строги. По приезду на ЧМ-2021 игрокам нужно было сидеть три дня в своих номерах безвылазно на карантине. Это же правило касается и тех хоккеистов, которые по ходу турнира пополняют свои сборные.

Но и тут правила очень строги. Из-за карантина нельзя переодеваться на аренах, и на занятия команды ездят в полном обмундировании. Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Отели небольшие, мест для прогулок особо не предусмотрено. Так что единственное развлечение хоккеистов — тренировки и игры. Но и тут правила очень строги. Из-за карантина нельзя переодеваться на аренах, и на занятия команды ездят в полном обмундировании. Сначала одеваются в своих номерах, натягивая всю защиту и форму, потом ждут подачи автобуса, грузятся в него и только тогда едут.

Единственное развлечение хоккеистов — тренировки и игры. Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Особенно тяжело голкиперам. Вратарская амуниция в хоккее напоминает рыцарские доспехи, в которые надо облачаться с помощью всей деревни. Во и хоккейные вратари, одевшись в гостиницах в свои латы, еле вмещаются в специальные автобусы, которые возят игроков на тренировки.

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Вместе с тем власти Латвии ввели послабления для зрителей и открыли часть трибун на ЧМ-2021. И если раньше матчи проходили в тишине, то с 27 мая на секторах появятся болельщики.

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru

Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России/www.fhr.ru