«От того, что самолеты будут летать или не летать, ничего не изменится»: Лукашенко попросит Путина полностью открыть небо

С самого утра батька принимал у себя глав делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Пятница для президента Белоруссии Александра Лукашенко выдалась жаркой. С самого утра батька принимал у себя глав делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ. А вечером ему предстоят переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Лукашенко заявил, что рассчитывает договориться с Путиным о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

- Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом, - Ред.), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу! Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится. Думаю, с президентом (В.Путиным, -Ред.) сегодня договоримся на эту тему, - заявил Лукашенко на встрече с главами правительств стран СНГ.

Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии «примерно одинаковая».

Он также рассказал, что у Белоруссии есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ .

- В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по ее технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина, - заявил Лукашенко.

Он пообещал, что Белоруссия в этом случае поступит так же, как Россия, то есть предоставит свои технологии по производству вакцины.

Лукашенко похвалил премьеров, что они прилетели в Минск.

- Своим приездом вы всем показываете очень важный пример, что нельзя сидеть все время взаперти. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу, - заметил батька.

Лукашенко также заявил, что вопреки сообщениям Telegram-каналов ситуация в Минске спокойная и гости из стран СНГ могут посетить город в любое время.

Говоря о предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ, Лукашенко призвал сосредоточиться на развитии общего экономического пространства.

- Скажу открыто и прямо. Если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. Даже скажу и ЕврАзЭС. Настало время окончательно расставить все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика, - заявил Лукашенко.

По его словам, укрепление Содружества помешает планам Запада по устройству однополярного мира.

- Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества. Cегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать, - заявил Лукашенко.

После пламенного спича белорусского президента премьеры отправились проводить заседание Совета. Делегациям предстояло подписать с десяток документов. Среди них - соглашение в области санитарной охраны, решение по противодействию инфекциям и соглашение о сотрудничестве в сфере занятости.