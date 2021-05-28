Шойгу поздравил Юнармию

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в пятницу Всероссийский юнармейский форум "Дай пять!", который проходит на базе учебно-методического центра "Авангард", где поздравил юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в пятницу Всероссийский юнармейский форум "Дай пять!", который проходит на базе учебно-методического центра "Авангард", где поздравил юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения.

Глава военного ведомства открыл Форум, зачитав приветствие президента России Владимира Путина, который поздравил юнармейцев с пятилетием Движения.

Выступая перед участниками Форума, Сергей Шойгу подчеркнул, что за пять лет Юнармия стала одним из самых массовых и авторитетных молодежных движений страны, насчитывающим 810 тысяч участников.

Глава военного ведомства открыл Форум, зачитав приветствие президента России Владимира Путина, который поздравил юнармейцев с пятилетием Движения. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Почти ни одно значимое мероприятие, как министерства обороны, так и субъектов России не проходит без вашего участия. Более 2,5 тысяч юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину, - заявил министр.

Шойгу выдвинул инициативу проведения Большой Всероссийской Спартакиады юнармейцев: "У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет называться "Большая Всероссийская Спартакиада юнармейцев".

Шойгу выдвинул инициативу проведения Большой Всероссийской Спартакиады юнармейцев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПРАВКА "КП"

Всероссийский молодёжный форум "Дай пять" больше 500 юнармейцев из 85 регионов России – от Калининграда до Камчатки и продлится три дня. Юнармейцами за 5 лет покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины.