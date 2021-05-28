Цели достигнуты: Соосновательница движения BLM увольняется, накупив особняков

Патрисс Каллорс подозревают в присвоении денег фонда Фото: EAST NEWS

37-летняя Патрисс Каллорс объявила, что покидает пост исполнительного директора центрального фонда движения по защите прав и достоинства афроамериканцев Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение), пишет Associated Press.

По словам Каллорс, причина весьма безобидна. Она просто хочет сосредоточиться на других проектах, включая выпуск своей второй книги и сотрудничество с кинокомпанией Warner Bros. Это при том, что свой пост в Black Lives Matter Global Network Foundation она занимала более пяти лет.

Активистка заявила, что создала необходимый фундамент для существования организации и теперь чувствует, что пришло время двигаться дальше. В общем, мавр сделал свое дело. Каллорс утверждает, что уволиться она планировала давно, чуть ли еще не до массовых погромов на волне смерти Джорджа Флойда. Так что все это никак не связано с начавшейся финансовой проверкой ее личных доходов.

- Это были атаки правых, которые пытались дискредитировать меня, - уверена активистка.

Доходами главы фонда BLM заинтересовались в апреле после публикации в New York Post. Тогда газета сообщила, что Каллорс приобрела четыре особняка общей стоимостью в 3,2 млн долларов. И это при том, что чуть ли не единственный источник дохода организации, это пожертвования. После этого глава Black Lives Matter Greater New York City Хоук Ньюсом призвал провести независимое расследование расходов и доходов фонда.

Доходами главы фонда BLM заинтересовались в апреле после публикации в New York Post. Тогда газета сообщила, что Каллорс приобрела четыре особняка общей стоимостью в 3,2 млн долларов.

Отбиваясь от нападок критиков, Каллорс заявила тогда, что не присвоила пожертвования, сделанные в поддержку движения Black Lives Matter и назвала обвинения в свой адрес «абсолютной неправдой». Она отрицала, что получала зарплату от фонда, утверждая, что ее доход поступает из других источников, например, от продажи книг и сотрудничества с платформой YouTube. Кроме того, девушка обронила сакраментальную фразу: мол, мы же за права темнокожих боремся, а моя семья как раз такая. Видимо, решила начать с себя.

- Я думаю, что, покинув свой пост, буду, вероятно, менее заметной, поскольку не буду стоять у руля я одной из крупнейших организаций, - сказала Каллорс.

В апреле фонд BLM сообщил, что Каллорс получила в общей сложности 120 тысяч долларов в качестве компенсации за шесть лет - с 2013 по 2019 года.

«Как зарегистрированная некоммерческая организация, фонд не мог и не выделял никаких организационных средств на покупку личного имущества каким-либо сотрудником или волонтером, - говорится в заявлении организации. - Любые инсинуации, утверждающие обратное, явятся ложью».

Ранее Associated Press сообщало, что в 2020 году фонд BLM получил около 90 млн долларов, но к декабрю на счету оставалось только около 60 млн.