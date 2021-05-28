«К нам пытаются пробраться за «Спутником V»: поляки, литовцы и украинцы смогут привиться российской вакциной

Лукашенко рассказал премьерам о договоренности с Владимиром Путиным оказать помощь гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19 Фото: REUTERS

В пятницу в Сочи пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Утром в пятницу Лукашенко успел встретиться с главами-правительств стран СНГ, которые прилетели в Минск на заседание. Россию на мероприятии представлял премьер Михаил Мишустин.

Лукашенко рассказал премьерам о договоренности с Владимиром Путиным оказать помощь гражданам стран Запада и Украины, которые хотели бы сделать прививки от COVID-19.

- Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на «Спутник V» в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться, - отметил Александр Лукашенко. - Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки.

По его словам, на белорусских погранзаставах хватит прививочных пунктов, чтобы принять желающих с территории Польши, Литвы и других государств.

- Надо помочь особенно украинцам. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И надо оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет «бешенства» в отношении самой пандемии и вакцинации населения, - заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии в плановом порядке спокойно проводится вакцинация.

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь с вакцинами.

- Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Дай бог, чтобы наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая: вы не просто нам продали вакцину или помогли - вы отдали свои технологии, мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц, - заявил он.