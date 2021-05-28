Украина закрыла небо для Белоруссии. Что будет с рейсами через Минск для россиян?

Теперь Belavia придется все рейсы совершать через территорию России – воздушное пространство остальных стран для компании закрыто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в пятницу стало известно, что с полуночи на 29 мая Украина закрывает небо для всех самолетов, зарегистрированных в Белоруссии. Это касается и транзитных рейсов. Решение приняло правительство Украины.

Теперь Belavia придется все рейсы совершать через территорию России – воздушное пространство остальных стран для компании закрыто. Получается, что две трети воздушной границы республики - в блокаде. На Россию приходится только 30% границы Белоруссии.

Но для начала разберемся - чем это обернется для российских пассажиров, которые использовали Минск как «аэродром подскока» - летали отсюда в страны, куда по разным причинам не было рейсов из России.

Самое главное: билеты на такие рейсы точно подорожают. Насколько точно – зависит от конкретного маршрута и политики компании. Эксперты сходу не взялись оценить изменения, поэтому за калькулятор взялись сами журналисты КП.

Например, популярный маршрут из Минска в Стамбул станет длиннее на 70%. Сейчас самолет летит 1400 километров, а в обход Украины получается уже 2400 километров.

470 долларов стоит тонна авиакеросина

150 долларов на 100 километров (минимум) стоит диспетчерское сопровождение

1000 километров – перепробег в обход Украины

900 км/ч – средняя скорость самолета

2,5 тонны авиакеросина в час съедает самый популярный самолет Belavia Boeing 737-800

Если не брать допрасходы на экипаж и обслуживание техники из-за большего налета, то только на топливо и диспетчеров за один рейс придется отдать лишние 2800 долларов. В пересчете на «деревянные» это по 1150 рублей на пассажира (если загрузка мест 100%). Сейчас билет от Минска до Стамбула стоит 12 тысяч рублей – то есть, закрытие неба над Украиной сразу поднимет стоимость рейса в Турцию на 10%!

У Россиян действительно популярны только три направления из Минска: Турция, Израиль и Египет. Крюк до оставшихся двух стран не так значительный, но он все равно есть.

В самой Belavia рассказали о готовящихся сокращениях сотрудников.

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги», - заявили в Belavia.

- Не думаю, что закрытие именно пространства над Украиной станет самым тяжелым ударом для белорусской авиации. Катастрофой стало закрытие основных направлений и, особенно, рейсов в Киев. Существенный пассажиропоток Belavia приходился на трудовых мигрантов, летающих между Украиной и Россией, - считает главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Федор Борисов.

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