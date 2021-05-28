Зачем в России запустили первое производство увиолевого стекла для безозоновых бактерицидных ламп

Директор завода АО «Ледванс» в Смоленске Александр Селиверстов. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

Производство увиолевого стекла в мире – редкое явление. Предприятия такого профиля есть в Венгрии, Голландии, Польше и Китае. Теперь – и в России.

В Смоленске 27 мая 2021 года было запущено массовое изготовление полуфабрикатов из увиолевого стекла для безозоновых бактерицидных ламп. Чтобы это стало возможным, был спроектирован и создан уникальный производственный комплекс мощностью шесть тонн стекла в сутки, которых состоит из трех частей – системы приготовления шихты, кислородно-топливной печи и линии вытяжки стеклотрубки.

По словам директора завода АО «Ледванс» в Смоленске Александра Селиверстова, предприятие много лет занималось выпуском люминесцентных ламп. Но внезапно пришла пандемия…

«На рынке образовался серьезный дефицит качественных бактерицидных ламп. Это случилось из-за того, что не хватало стекла. Проблему удалось решить за счет реализации такого проекта», - объясняет руководитель завода.

Торжественное открытие стекловаренной печи. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

«Ледванс» - пятый завод в мире, реализовавший такое производство. Для специалистов это стало настоящим вызовом, с которым, однако, удалось справиться. На реализацию потребовались семь месяцев, хотя обычно на это нужен минимум год. Из увиолевого стекла здесь будут выпускать трубку-полуфабрикат диаметром от 8 до 40 мм в нескольких размерах - Т8, Т5 и Т12. Общая инвестиционная стоимость проекта – примерно 3,5 млн евро.

Замдиректора завода Андрей Шумилин рассказал, что проект разрабатывали под ключ, в этом помогали эксперты из Венгрии. Зарубежный подрядчик специализируется на строительстве промышленных печей и систем управления производством. Шумилин уточнил, что огнеупорные камни для печи делали в Англии, а стендовую сборку – непосредственно в Венгрии. В России тестовый запуск провели в апреле, контроль осуществляли зарубежные специалисты.

Заместитель директора завода АО «Ледванс» Андрей Шумилин показывает производство. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

«Чтобы ускорить процесс, строительство велось круглосуточно. Изначально планировалось, что венгерский подрядчик своими силами произведет монтаж оборудования, но из-за ограничений на поездки работы осуществлял российский подрядчик – московская компания «Теплоагрегат» под руководством и наблюдением венгерских специалистов. Специально для этого был организован международный телемост в режиме 24/7, а представители генподрядчика приезжали только на отладку и запуск комплекса. Удаленное строительство – абсолютно новая для нас практика, однако мы успешно справились с непростой задачей вместе с российским партнером», – уточнил руководитель проекта по строительству комплекса и начальник стекольного цеха завода АО «Ледванс» Михаил Пыркин.

Подчеркивается, что оборудование кислородно-газовой печи - инновационное решение для предприятия. Печь состоит из семи крупных узлов – шихтосоставного участка, загрузчика шихты, варочного бассейна, фидера, мундштука, линии вытяжки трубки, системы управления. В качестве энергоносителя используется чистый кислород в сочетании с природным газом. Это важно, так как температура во время варки увиолевого стекла равняется примерно 1500 °С, то есть на 150 °С выше, чем обычного.

Температура во время варки увиолевого стекла равняется примерно 1500 °С. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

«Использование кислорода позволило повысить не только эффективность и экономичность производственного процесса, но и улучшить экологические показатели, поскольку в воздухе наряду с кислородом содержится азот и другие соединения, которые в процессе работы печи выбрасываются в атмосферу. Кислородно-газовые печи достаточно редко устанавливают на предприятиях. Для нас это первый опыт, поэтому важно было все тщательно продумать, а затем проверить правильность конструкции в ходе тестирования», - говорит Андрей Шумилин.

Особое значение имеет пункт управления комплексом. По словам сотрудников завода, в управлении процессами применяют программное обеспечение, разработанное в Венгрии. Специалист отслеживает ход производства в цифровом виде (используется оборудование с электроникой Siemens), но при необходимости может выйти в зал, чтобы настроить процесс вручную.

Пункт управления комплексом. Программное обеспечение создавали венгерские специалисты. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

Вывод на полную мощность собираются производить в несколько этапов, ожидается, что к концу года будет возможность производить до 35 млн трубок-полуфабрикатов для УФ-ламп мощностью 15W, 25W, 30W, 36, 55W, 75W. В качестве сырья используют российский песок, иные необходимые комплектующие также планируют покупать внутри страны.

«Около 50% увиолевой стеклотрубки планируется использовать при выпуске безозоновых бактерицидных ламп низкого давления LEDVANCE TIBERA UVC для облучателей-рециркуляторов, которые с лета прошлого года изготавливается на нашем заводе. Запуск печи позволит еще больше увеличить степень локализации этого продукта, уже имеющего сертификат СТ-1. Остальную часть полуфабрикатов планируем отправлять зарубежным производителям УФ-ламп. Реализация этого проекта позволит компании LEDVANCE стать одним из лидирующих производителей бактерицидных ламп на мировом рынке, и завод в Смоленске существенно нарастит экспортный потенциал», - добавил Шумилин.

Чтобы создать качественный продукт, требуется провести много операций. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

Зачем вообще нужны бактерицидные лампы? Специалисты объясняют, что лампы такого типа помогают, в частности, в обеззараживании воздуха, воды, поверхностей, нейтрализуя основную часть микроорганизмов - бактерии, вирусы, плесень, грибки, дрожжи, споры. Такие лампы нужны в медицинских учреждениях, зданиях общего пользования, например, в офисах, на пищевых производствах, в бассейнах, детских садах. Для медицины бактерицидные лампы особенно важны, так как в этой сфере есть ряд задач, которые невозможно решить без ультрафиолета.

«Пациенты в послеоперационный период могут умереть не от самой операции, а от последствий, - поясняет продакт-менеджер по бактерицидным продуктам LEDVANCE, кандидат технических наук, член РГ АПСС «Медицинское освещение» Дмитрий Соколов. – Иммунитет человека резко падает, опасность заразиться в медучреждении возрастает. Далее могут наступить более тяжелые последствия для здоровья и даже летальный сход. К сожалению, практически все эти микроорганизмы резистентны к антибиотикам. К ультрафиолету – нет».

Таким образом, продукт обладает высокой социальной значимостью. Как следствие – большим спросом во всем мире. Около 50% производимого товара идет на экспорт, ведь дефицит бактерицидных ламп из-за эпидемии COVID-19 возник не только в России. Экспортные поставки организуют, в частности, в Америку, Китай, Сингапур, Турцию.

«Открывшиеся перед нами новые перспективы дают возможность предложить рынку качественный продукт, - отметила директор по продажам LEDVANCE в России и СНГ Анна Крутова. – Один из наших приоритетов – работа с профессиональными партнерами. У нас есть пул дистрибьютеров, мы регулярно проводим специальное обучение, чтобы донести до покупателя, как правильно и безопасно использовать бактерицидные лампы».

Зона упаковки. Автор фото: Анна КОЛЕСНИКОВА

LEDVANCE – один из крупнейших производителей и продавцов светотехники бытового и профессионального назначения в мире. Компания имеет глобальное присутствие на рынке и примерно 100-летнее наследие. Корнями она произрастает из легендарного бренда OSRAM, то есть в своей современной работе LEDVANCE опирается на мировой многолетний колоссальный опыт. Смоленский завод называют крупнейшим предприятием в Европе по производству традиционных источников света и единственным по выпуску безозоновой бактерицидной лампы. Завод является участником государственной программы импортозамещения, экспортером продукции в Европу, на Ближний Восток, в Африку и Азию.