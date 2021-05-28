Маловато на Пасху раскупили: птицефабрики грозят сократить производство яиц, чтобы повысить цены

Птицефабрики грозят сократить производство яиц, чтобы повысить цены Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще не устали от известий о предполагаемом подорожании или дефиците чего-нибудь? Тогда очередная новость: производители грозят дефицитом куриных яиц.

Нет, про то, что во всем виноваты проклятые мировые рынки, где выросли цены - а с ними и желание аграриев продать все на экспорт, - на этот раз рассказывать не будем. Более того, пока в магазинах яйца дешевеют. Если верить Росстату, на неделе с 17 по 24 мая они в среднем упали в цене на 2,3%, а в сравнении с апрелем — на 4,5%.

Этим производители яиц и не довольны. Они жалуются, что на их продукцию слишком упали закупочные цены.

Вообще яйца традиционно дешевеют каждую весну, после Пасхи. Потому что перед Пасхой так же традиционно дорожают. Кроме того, торговля накануне светлого праздника яйцами затаривается всегда с запасом — а после распродает излишки. Что в этом году пошло не так?

ВЕРСИЯ ПТИЦЕВОДОВ

Как утверждают представители птицефабрик, торговля нынче переоценила пасхальный спрос и запас яиц в сетях оказался больше, чем обычно. А у них, производителей, тем временем сильнее, чем обычно, выросли издержки. И им теперь выгоднее резать кур, несущих яйца, чем эти самые яйца пытаться продать.

В Российском птицеводческом союзе (Росптицесоюз) с горестью приводят такие цифры: себестоимость десятка яиц сейчас составляет порядка 50 рублей, а торговля готова их закупать за 30-35 руб. Цены электронных торгов на поставки в июне вообще упали до 27-29 рублей. И жизнь несушек под угрозой, потому что долго терпеть такие убытки птицефабрики не смогут. Понятно, что если они свою угрозу исполнят, в перспективе могут возникнуть проблемы. Спрос на яйца в конце концов восстановится, а их-то в нужном количестве уже и нет — и цены резко пойдут вверх.

Еще не устали от известий о предполагаемом подорожании или дефиците чего-нибудь? Тогда очередная новость: производители грозят дефицитом куриных яиц. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВЕРСИЯ МИНСЕЛЬХОЗА

В Минсельхозе, как водится, возможный грядущий дефицит яиц опровергают.

-Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства, - говорится в официальном комментарии ведомства.

Версия ведомства отличается от версии птицефабрик:

-Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли, после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории - на 10,9%. Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости.

Минсельхоз тем не менее обещает усилить меры поддержки отрасли. В частности, для предприятий птицеводства с 1 до 1,5 млрд рублей увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита, введены льготные краткосрочные кредиты на закупку кормов.

КОМУ ВЕРИТЬ

Версии экспертов тут не слишком отличаются от тех, что уже высказывались не раз по поводу предыдущих проблемных ситуаций с продуктами. Издержки производителей действительно растут. Это и рост цен на топливо, электроэнергию, всевозможные системы Платон, зарубежные компоненты и оборудование (без которых наш АПК пока никак не обходится)… Сколько бы нас ни пытались убедить, что в каждом конкретном случае речь идет о копейках, вместе-то набегает. Потому понятно желание производителей как-то компенсировать потери. В том числе и путем известных манипуляций: не дадите дополнительных субсидий — снизим производство, повысим цены.

И ведь снизят и повысят — наплевав на все обвинения в жадности. Такое мы уже проходили на примере сахара. Было его в стране перепроизводство, и вдруг — оп, запасов-то и нет и налицо рекордный рост цен. Как утешают специалисты, куриные яйца, в отличие от сахара, - товар, более зависимый от внутреннего рынка, поскольку хрупкий и скоропортящийся. Далеко везти куда-то на экспорт сложно. Что не отменяет возможности просто сократить производство.

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