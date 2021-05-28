Дмитрий Песков: В Сирии удалось избежать катастрофы благодаря большой помощи России

Башар Асад стал президентом Сирии Фото: REUTERS

- Сегодня ночью пришли официальные данные о том, что Башар Асад стал президентом Сирии, - заметил журналист «Комсомольской правды» на брифинге представителя Кремля. - Так случилось, что шесть лет назад я летал вместе с Сергеем Степашиным в Дамаск. Тогда там были обстрелы, канонада и так далее. И Степашин возил письмо от Владимира Путина с предложением конструктивного сотрудничества. И тогда Асад попросил Степашина: передайте Владимиру Путину, я – не Янукович, я из Дамаска никуда не убегу. Как вы думаете, такая решимость Асада - тогда, шесть лет назад, - в какой степени, повлияла на политику России в этом регионе? На решимость нашего президента – Верховного Главнокомандующего?

- Вы знаете, это вопрос, который, наверное, не подразумевает краткий комментарий. Поэтому я не стал бы на него отвечать. Единственное, что могу сказать... В Сирийской Арабской республике в последние четыре - пять лет все-таки не было единой политической силы, которая могла бы возглавить борьбу с террористами и с экстремистами. А за последние четыре-пять лет удалось избежать, с большой помощью России, катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов.

- Ожидается ли встреча двух лидеров? Мы же помним, что Асад и в Кремле побывал за это время, и Владимир Владимирович туда, в Сирию, летал.

- Пока конкретных планов нет. Не могу вам ничего сказать.

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