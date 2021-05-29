Обласканные звезды бегут из России: Чехова - в Америку, Семенович - в Турцию, а Тодоренко открыт весь мир

Ольга Бузова пакует чемоданы. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вот уже больше года, как пандемия закрыла страны на замок, лишив путешественников возможности свободно перемещаться по миру. Для шоу-бизнеса такое затворничество оказалось непривычным, и засидевшиеся дома звезды мечтают только об одном: поскорей бы открылись границы - и до свиданья, мама! Ксения Собчак, например, устроит себе французские каникулы.

- Когда все закончится, я поеду в свой любимый Париж и буду несколько дней гулять там по улицам, - призналась телеведущая "Комсомолке". - Я обожаю этот город и только сейчас вдруг поняла, что возможность иногда выезжать в Европу на выходные - это очень важно и ценно. Раньше мы к этому относились по-другому: ах, мол, устали летать, ну сколько можно! Теперь все иначе. Все, я не хочу уже никакого Дубая, никаких других открытых стран - ковид-диссидентов, я хочу в Париж, в Европу! Причем, в Европу, которая будет открыта: без масок, без истерик, с кафешками и магазинчиками...

Но ладно каникулы - другие знаменитости и вовсе надумали сменить место жительства: шоу-бизнес захлестнула волна эмиграционных настроений. И у всех на то свои причины...

Выгуливать целлюлит и не париться

Так, Анфиса Чехова после недавнего отпуска в Майами влюбилась в Америку и теперь планирует перебраться туда на ПМЖ: мол, за океаном никто не смотрит на нее косо, а в воздухе буквально витает запах свободы.

- Я наверное, немного устала от славы в России, - пожаловалась обласканная вниманием публики теледива. - Мне здесь неуютно, в нашей стране так много цинизма... Чувствую себя не в своей тарелке. А вот Штаты мне очень подходят. Американцы всегда в хорошем настроении, дружелюбны и часто делают друг другу комплименты. Там полные девочки спокойно ходят в коротких юбках. Я даже купила себе мини-платье впервые в жизни и, несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди так на вечеринку, - сразу все напишут!

На недвижимость в США без пяти минут эмигрантка пока не накопила, жилье придется снимать: аренда скромных апартаментов на окраине Майами обойдется, как минимум, в 135 тысяч рублей. Но сложности на новом месте Анфису не пугают. Она планирует зарабатывать на полных американских мисс, продвигая свой собственный курс по похудению. Благо, ведущая является живой рекламой своего бизнеса - она сбросила 25 кило. Кстати, в Штатах телезвезду уже ждет местный поклонник, а бывший муж Гурам Баблишвили дал разрешение на переезд их общего сына Соломона.

Анфиса Чехова планирует переехать в Америку навсегда. Фото: Instagram.com

Спасти карьеру мужа

Объехавшая полмира с "Орлом и решкой" Регина Тодоренко тоже присматривается к дальним берегам. Казалось бы, уж ей-то зачем: своя программа на ТВ и YouTube, участие в "Маске" и "Ледниковом периоде" - в Москве блондинка завалена интересными предложениями по работе. Но похоже, ее смущает невостребованность мужа: после распада группы Smash! Влад Топалов так и не смог найти свое место под солнцем...

- Снова рвать шоу-бизнес он не будет, муж выступает только для души, - рассказала "КП" Регина. - Та музыка, которая ему нравится, здесь непопулярна, это андеграунд. Возможно, в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию, и будем там продвигать себя... Мы могли бы жить в любом месте: для меня нет никаких границ. Единственное, что нам сейчас мешает уехать, это пандемия.

Кроме Европы, телеведущую прельщают и другие точки на карте: теплое побережье Калифорнии, где круглый год можно заниматься серфингом, Австралия и Индонезия - в этой стране Тодоренко отдыхала с маленьким сыном Майклом и осталась в восторге.

Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: Instagram.com

Доказать, что умеешь петь

Пакует чемоданы и Ольга Бузова: поющая ведущая под шумный гул хейтеров "Россия спасена!" собирается в соседнюю Белоруссию. Там звезду "Дома-2" пригласили стать наставницей молодых вокалистов в шоу «Х-Фактор».

- Я приняла решение переехать в Минск, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого конкурсанта, - оповестила подписчиков звезда в своем 20-миллионном Инстаграме. - Это будет невероятное событие!

В Белоруссии Бузова пробудет несколько месяцев, до самого окончания эфиров перед Новым годом. Говорят, чтобы отбить потери от концертно-корпоративного простоя, организаторы пошли на рекордные траты, предложив наставнице гонорар в полмиллиона долларов - это около 37 млн рублей. Как знать, может после столь щедрого гостеприимства поющая ведущая и вовсе не захочет возвращаться обратно в Россию?

Жить у моря

Анна Семенович прикипела к турецкому берегу: самая пышногрудая наша звезда уже бы купила квартиру в Стамбуле, но помешало закрытие границ.

- Много лет назад я была в этом городе проездом, когда снималась в рекламе шуб. Этот простор, ширина Босфора меня очень вдохновила и влюбила в себя, - поделилась с "Комсомолкой" певица. - Я долго мечтала вновь попасть в Турцию, но все было как-то не до того: плотный график, потом пандемия... И в этом году моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. И поняла, что это точно мое место. Во-первых, там прекрасный климат, а во-вторых, близко к Москве: всего три часа лёта. И главное: в Турции самые страстные мужчины!

Апартаменты Семенович обязательно должны быть просторными и с видом на море: на эти прихоти певица себе заработала. Первое время звезда планирует жить на две страны, а потом не грех и переехать: что может быть лучше, чем встретить старость в теплом местечке?

Анна Семенович предпочитает турецкие берега. Фото: Instagram.com

... и просто ничего не делать

А вот Дмитрий Нагиев так устал работать, что сбежал бы в никуда. Но обстоятельства сильнее.

- Работа - это вообще не мое, я как на плаху туда иду каждый раз, - признался телеведущий в одном из последних интервью. - Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать. Иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и стать чуть-чуть свободнее. Завидую тем, кто бросает бизнес, уезжает и сидит на своем крылечке, играя на дудочке. Но я пока не могу себе этого позволить...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А ждут ли наших за бугром?

Продюсер Иосиф Пригожин, который пробовал обосноваться в Израиле, Европе, Америке, и несколько лет назад вместе с Валерией штурмовал западный шоу-бизнес, уверен: за границей мы никому не нужны.

- Люди просто там не жили, а я жил. И мне предельно понятно, как там все устроено. Уехать-то можно, но кем ты там будешь, - другой вопрос, - поделился продюсер с "Комсомолкой". - Не зря говорят: где родился, там и пригодился. За границей другой язык, другой менталитет. Например, делали мы туры в Лондоне - дорого, сложно и оказалось никому не интересно. Да и кто из наших смог состояться на Западе? Разве что Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, классические музыканты. А все остальные, давайте говорить откровенно, живут там, а зарабатывают в России.

Да, в путешествии очень легко очароваться, но переехав, ты сталкиваешься с порядками, о которых и не подозревал. Вот у нас с Валерией есть дом на французской стороне Женевского озера, которым мы владеем уже 17 лет. И последние два года я пытаюсь получить разрешение, чтобы сделать там ремонт. Представляете, даже балкон не могу застеклить! А в Лондоне, например, вызовешь электрика и будешь ждать его две недели, знали об этом? В США действует система Three strikes laws ("Законы трёх преступлений", ведущие к длительным тюремным срокам. - Ред.), и если ты вляпался, никто не поможет.

А в пандемию за границей совсем плохо. У нас с Валерией двое из шести детей живут в Европе: я лично в Лондон отправлял врача из Москвы, потому что "скорой" там не дождешься. В Швейцарии - тоже самое. А во Франции я однажды порвал икроножную мышцу, играя в футбол: три часа валялся в приемном покое, всеми забытый. И к этому нужно быть готовым. В каждой стране есть люди с возможностями и рядовые граждане, которым нелегко. И наши эмигранты, скорее всего, попадут во вторую категорию.