"Мы не Украинская ПВО, которая палит по гражданским самолетам": офицер противовоздушной обороны объяснил, чем вызвана задержка с выдачей разрешений на полеты в обход Белоруссии

Закрытие белорусского воздушного пространства резко перекрывает всю давно сложившуюся и многосложную систему полетов иностранных судов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, авиакомпании стран Евросоюза массово отказались летать через небо Белоруссии. Что породило немало вопросов и специфических авиационных проблем. О них с начальником штаба полка ПВО России подполковником Анатолием КУЗИЧЕВЫМ поговорил военный обозреватель "КП" Виктор БАРАНЕЦ.

- Анатолий Евсеевич, иностранные СМИ вовсю "гудят", что Россия задерживает выдачу разрешений иностранным авиакомпаниям для полетов в Россию в обход Белоруссии. Почему это, на ваш взгляд, происходит?

- Я человек военный и мне не хотелось бы комментировать сугубо политические моменты всей этой ситуации.

- Потому я выскажусь лишь по военной части. Тут прежде всего надо понимать, что у Белоруссии и России единая система ПВО. А закрытие белорусского воздушного пространства резко перекрывает всю давно сложившуюся и многосложную систему полетов иностранных судов. Тут и день, и время взлета, и номер борта, номер рейса, и маршрут, и эшелон... Первыми в своем небе такие суда встречали белорусские ПВО, а потом «передавали" нам. Все было великолепно отлажено. Иностранные авиакомпании заранее подавали заявки со всеми данными и мы их самолеты, вместе с гражданскими диспетчерами, вели. А теперь все поменялось! Например, курс, время, эшелон захода иностранного лайнера в воздушное пространство России. Это же кучка новых вопросов, которые и гражданские, и военные авиаслужбы должны "переварить". Быстро это не делается

- А если иностранной компании, изменившей маршрут, нужно новое разрешение для входа в воздушное пространство России?

- Безусловно. Без этого, извините, может получиться опасный бардак, под угрозу может быть поставлена жизнь сотен людей! Все должно быть предельно четко согласовано. К тому же существуют давно установленные коридоры захода иностранных судов в наше небо. И при этом учитываются, безусловно, такие моменты, скажем, как наличие на земле не только населенных пунктов, но и опасных объектов - атомных электростанций, химических заводов... Много чего учитывается...

- Но уже "разгуливает" и другая версия наших отказов и задержек с выдачей разрешений иностранным авиакомпаниям.

- Какая же?

- А вот такая. Раньше эти иностранцы летали себе через Белоруссию и входили в небо России где-нибудь под Смоленском, где мы давно проложили им маршрут мимо всяких "опасных", как вы говорите, и секретных военных объектов, допустим, установок ПВО или ракет. И наши ПВО знали каждый этот маршрут, чтоб не пальнуть сдуру.

- Ну насчет "пальнуть сдуру" - это вы уже слишком. Да наши гражданские авиадиспетчерские системы ведут такие самолеты по маршруту к месту посадки, как родители - ребенка в школу или в детсад! Постоянно идут запросы, диспетчеры при необходимости дают подсказки экипажам. И мы, военные, тоже прекрасно осведомлены о том, какой борт к нам идет - на радарах все видно. Возникнет малейшее подозрение, - тут же делаем с гражданскими коллегами запрос.

- Я правильно вас понимаю, что для запуска иностранных самолетов в воздушное пространство России по новым схемам, нам надо для этого предложить им сначала и новый безопасный маршрут? Скажем, где-то под Брянском или Псковом, чтобы они и секретов наших не увидели и на ПВО не нарвались.

- Ну вы нас прямо обижаете! Что значит "на ПВО нарвались"? Мы же не украинская ПВО, у которой есть "большой опыт" пальбы по гражданским самолетам! Конечно, новая ситуация: связанная с новой системой полетов иностранных судов в Россию, требует и определенных "коррективов" для того, чтобы эти суда не увидели лишнего. И такие коррективы уже делаются. К тому же надо учитывать и то, что США вышли из Договора по Открытому небу, а их европейские союзники по НАТО пока раздумывают. И некоторые из них ну очень любопытные... Это тоже нам надо учитывать. Можно при подлете иностранного самолета, например, РЛС выключить... ну дальше я вам, позвольте, не буду рассказывать...

- То есть, самим нашим ПВО нужно тоже эти новые расписания иностранных маршрутов выдать, чтоб все-таки не пальнули, увидев в небе чужой самолет, который у них в расписании не значится?

- Ну вы опять за свое! Да, да, мы обязательно должны получить все эти, как вы говорите, "расписания".

Это было, есть и будет всегда. Как только что-то меняется в этом "пчелином рое" полетов, ПВО информируется об этом немедленно. Да и не забывайте, у каждого иностранного самолета есть транспондер, который должен быть постоянно включенным. А не будет включенным, - дежурный истребитель сразу поднимется и поинтересуется, что к нам тут летит... И еще раз повторюсь: новая ситуация в европейском (да и не только европейском) воздушном пространстве требует очень много муторной и сложной работы. К утру все расписания новых графиков не составить. Хорошо бы и за месяц закончить все согласования.

- Анатолий Евсеевич, как говорится, положа руку на сердце, - признайтесь, Россия мстит недругам Белоруссии за их авиасанкции?

- Я же вам сказал, что я военный человек и совать нос в политику не должен... Как говорится, ноу комментс?

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