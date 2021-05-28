Всего 7% российских водителей за год не получили ни одного штрафа

Денег в бюджет камеры приносят гораздо больше, чем стационарные посты ДПС. Но ни одна камера ни разу не остановила пьяного Фото: Артем КИЛЬКИН

Штрафы в России уже стали новыми налогами. Недавно мы писали о том, что бюджет стабильно пополняется за счет автомобилистов-нарушителей. Доходит до того, что поступления от штрафов даже учитывают при планировании будущих доходов бюджета.

Свежее исследование портала Штрафы ГИБДД в очередной раз это подтверждает. Аналитики попросили автомобилистов рассказать о штрафах, которые они платят: за что, как часто, сколько. И выяснили: 92,8% российских водителей за минувший год хотя бы раз получали уведомления о штрафах. Получается, без наказаний обошлись лишь 7,2% автомобилистов – каждый четырнадцатый.

Правда, штрафы российские автолюбители платят в основном небольшие. Как выяснилось, у 89,6% водителей сумма штрафа - от 500 до 1000 рублей. Связано это с тем, что самый главный из водительских грехов - превышение скорости (почти 92% нарушений). А «стоит» это у нас по-божески: за превышение до 40 км/ч - штраф всего в 500 рублей, до 60 км/ч - 1000-1500 рублей. Как говорится, с миру по нитке - бюджету прибавка.

При этом водители активно пользуются возможностью сэкономить: 99,5% опрошенных сообщили, что платят штраф в течение 20 дней, чтобы получить скидку в 50%. При этом пытались оспорить наказания лишь 14% автомобилистов. А все из-за бюрократии. Оспорить онлайн сейчас можно только штраф за парковку в Москве. Все остальное нужно оспаривать в суде или в ГИБДД, вооружившись кипой документов.

Почему российских водителей так часто ловят именно на превышении? Главная причина - в том, что лихачить безнаказанно на наших дорогах становится сложнее: камеры все чаще «заменяют» инспекторов. По мнению экспертов, для казны это хорошо, а вот для безопасности - не очень.

- Вопрос безопасности дорожного движения у нас был заслонен человеческой жадностью. Денег в бюджет камеры приносят гораздо больше, чем стационарные посты ДПС. Но ни одна камера ни разу не остановила пьяного, - сетует Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. И прогнозирует появление новой статьи доходов бюджета: «В следующем году одним из самых популярных станет штраф за отсутствие диагностической карты, то есть за непройденный техосмотр. Его подняли до 2000 рублей и ввели мораторий на этот штраф для владельцев легковых автомобилей до марта 2022 года. При это техосмотр недоступен, люди не могут его пройти. Камеры будут это фиксировать и каждый день водитель может получать такой штраф.»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 нарушений

Превышение скорости – 91,7%

Несоблюдение требований знаков и разметки – 11,3%

Парковка в неположенном месте – 5,2%

Проезд стоп-линии без остановки – 3,9%

Движение по полосе для автобусов – 2,2%

Движение по неположенной полосе или обочине – 2%

Поворот налево или разворот в неположенном месте – 1,7%

Езда с непристегнутым ремнем – 1,5%

Тонированные стекла – 1,2%

Сколько штрафов автомобилист получил за год

1-2 штрафа – 52,8%

3-5 штрафов – 28,2%

5-10 штрафов – 11,6%

Более 10 штрафов – 7,4%

Средняя сумма штрафа

500-1000 рублей – 89%

1000-2000 рублей – 4,7%

2000-3000 рублей – 2%

3000-5000 рублей – 1,7%

5000-8000 рублей – 1%

8000-10000 рублей – 0,5%

Более 10000 рублей – 0,5%

По данным портала «Штрафы ГИБДД». Опрошено 500 человек.

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