Власти Мальты поставили полмиллиона евро на победу своей певицы на «Евровидении»

Хотя мальтийская певица Destiny (Дестини Чукуньере), бывшая одним из фаворитов «Евровидения», в итоге заняла на конкурсе седьмое место, на родине 18-летнюю звезду встречали как героиню. Фото: REUTERS

Песенный конкурс «Евровидение» прошел неделю назад, но страсти по нему не утихают. Как стало известно, крошечная Мальта на государственном уровне поддерживала свою конкурсантку. Из бюджета страны выделили немалые деньги, на… ставки на представительницу Мальту.

Хотя мальтийская певица Destiny (Дестини Чукуньере), бывшая одним из фаворитов «Евровидения», в итоге заняла на конкурсе седьмое место, на родине 18-летнюю звезду встречали как героиню. Еще бы, полученный результат в этом состязании стал лучшим для островного государства с 2005 года.

Праздник праздником, однако многим показалось странным, что победа ускользнула из рук дивы, несмотря на тот факт, что на протяжении долгого времени букмекеры отдавали пальму первенства именно ей. Удивляло пользователей социальных сетей и обилие рекламы, призывающей голосовать за Destiny.

Первым, кто обратил внимание прессы на «вопиющую несправедливость» стал участник от Мальты на «Евровидении-2014» Людвига Галеа, - пишет портал Eurofestivalnews. Певец напомнил общественности о попытках мальтийского телевидения (TVM) «накрутить» голоса национальных участников в прошлом. Исполнитель также осудил в своем Facebook практику использования соцсетей для создания неоправданной шумихи вокруг Чукуньере.

После громкого поста Галеа о том, как были израсходованы 650 тысяч евро, выделенных команде Мальты в этом году, задумались и в правительстве. По мнению ведущих расследование, львиная доля средств была потрачена на ставки в букмекерских конторах в пользу Destiny, - пишет Times of Malta с целью увеличения интереса к исполнительнице и вывода ее в фавориты публики. Букмекерские конторы видят, что певица пользуется у народа популярностью, раз на нее готовы ставить деньги. И учитывая это, предсказывают ее победу. Оставшиеся деньги пошли на оплату постов иностранных блогеров в социальных сетях.

Именно это объясняет такие резкие колебания рейтинга певицы — у «раскрутчиков» попросту закончились средства.

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