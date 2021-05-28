Повышаем качество продукции пропорционально снижению выбросов в атмосферу

Экологическая повестка на крупных промышленных предприятиях - одна из насущных тем последних лет. Производственников принято считать главными загрязнителями атмосферы. Справедливости ради отметим, что вместе с ними пальму первенства делят и автомобилисты.

Однако многое меняется. И все чаще в разговорах с промышленниками мы отмечаем, как модернизируются производства, какие экотехнологии в них внедряются и как люди в целом начинают более осознанно относится к окружающей среде.

- Бизнес сейчас берет на себя большую экологическую ответственность, - отметил заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков. - «Нижнекамскнефтехим» - не исключение. Для нас экология – один из приоритетов. Мы являемся экологически социально направленным предприятием. С начала 2000-х годов мы разрабатывали для себя четыре экологические программы, которые были реализованы.

Мы нарастили выпуск продукции на 60 % и при этом на 60 % сократили свое воздействие на окружающую среду. Одна из наших целей – увеличение выпускаемой качественной продукции, но при этом мы стараемся снижать нагрузку на окружающую среду. Если в начале 2000-х годов доля выбросов «Нижнекамскнефтехим» составляла 50 % в промышленном узле, это доля выбросов в атмосферный воздух, то на сегодня эта доля составляет уже 33 %. Эти четыре экологические программы позволили нам реализовать существенный эффект.

- Это была модернизация?

- Мы проводили модернизацию, реконструкцию. У нас вводились новые производства, строились новые заводы – уже более современные. Также при своем развитии мы демонтируем старое оборудование, меняем его на более новое и эффективное. Это также оказывает существенный результат по снижению воздействия на окружающую среду. Мы эксплуатируем очистные сооружения. Причем они очищают не только промстоки «Нижнекамснефтехим», но туда идут хозбытовые и коммунальные стоки города Нижнекамска. Мы производим очистку и этих стоков.

С 2014 года провели уже два этапа реконструкции наших биологических очистных сооружений, которые довольно существенно снизили нагрузку в плане сброса загрязняющих веществ. Везде, где находятся очистные сооружения, жители жалуются на запахи. Проблему с запахами мы уже решили.

- Сейчас в Нижнекамске лучше, чем было?

- Гораздо лучше. Есть горячие линии в контролирующих и надзорных органах, в Министерстве экологии и природных ресурсов. Администрация Нижнекамска тоже озабочена проблемой, ведет учет поступающих жалоб. Если в позапрошлом году было порядка 800 жалоб на запахи в городе, то за 2020 год это было около 200 жалоб. Но эти запахи никак не были связаны с деятельностью «Нижнекамскнефтехим», с промышленным узлом. Снижение в четыре раза ощутимо. На каждую жалобу реагируют надзорные органы. По результатам 2020 года надзорные органы проводили проверки, в адрес «Нижнекамснефтехим» не было никаких претензий и не возбуждались никакие административные дела. У нас все было согласно действующим нормам.

- На форуме поднималась тема трансграничного природного регулирования. В Евросоюзе вводится карбоновый налог. Вы же один из основных экспортеров нефтехимической продукции.

- Для нас этот вопрос актуален. Скоро нам придется платить налог по нашей продукции. «Нижнекамснефтехим» производит каучуки, которые востребованы по всему миру. Мы много экспортируем в Европу. Этот налог ударит по «Нижнекамснефтехиму». Мы для себя наметили программу – определить, насколько большой углеродный след в составе нашей продукции по определенным маркам, чтобы мы могли конкурировать с другими производителями. Ведь сейчас Европа будет смотреть, у кого более низкий углеродный след, их продукцию она и будет потреблять.

Потребители нашей продукции, такие как Michelin, Pirelli, уже спрашивают об углеродном следе. И мы им представляем эту информацию. Мы занимаемся разработкой стратегии до 2030 года по снижению углеродного следа.

- Может быть, вам нужно высаживать леса, карбоновые фермы строить?

- Леса – это не совсем наше направление деятельности. Надо работать с нормами на выпускаемую продукцию, с тем же потреблением сырья, с затратами. Немалый вклад вносит и энергетика в углеродный след. Здесь необходимо рассматривать потребление тепла, которое тоже за собой несет большой углеродный след.