«Разбираем устройство Советского Союза»: журналист и военный пенсионер полностью восстановили "Москвич-407", выпущенный в 1959-м году

Журналист Владимир Мамонтов (справа) и военный пенсионер Игорь Крымский целый год корпели над «Москвичом-407» - и вот результат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неужели заведётся?

Журналист Владимир Мамонтов резко хлопнул водительской дверью, как будто прочитав мои мысли. А почему бы такому красавцу не завестись, тем более что корпели над ним больше года. Вечерами после работы. В выходные и праздничные дни. И даже по ночам.

Глазастый темно-синий аппарат 1959 года выпуска несколько секунд попыхтел. Для порядку. Откашлялся. И, испустив из выхлопной трубы немного парку, затарахтел. Зарычал. Забил копытом. Готовый тронуться в путь на любое расстояние. Примерно так в первом классе я собирался в кругосветное путешествие.

Так машинёнка выглядела год назад - сразу после покупки. Фото: личный архив Владимира МАМОНТОВА

Владимир вышел из кабины, приподнял наполированный капот и, по-хозяйски прислушавшись, остался доволен. Словно перед ним был не мотор с трёхступенчатой коробкой передач, а радиоприёмник, транслирующий концерт симфонического оркестра.

Затем водитель вернулся за руль и снова с силой дёрнул за дверную ручку.

Заметив, как я встрепенулся, с улыбкой сообщил:

- Ничего, замок отрегулируем и уже не надо будет так хлопать.

Впереди, рядом с водителем, сел его друг и соратник Игорь Крымский, а я и фотокор «КП» Миша Фролов разместились на заднем диване.

Так выглядит салон в отреставрированном виде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы вам передать ощущения?

Представьте себе такой же тёплый денёк, вы выходите из подъезда, а там, на улице, 1959 год. Дети с зелёными коленками играют во дворе в пионербол. Соседка тащит в авоське хлеб, морковку и три пакета молока (треугольных). За углом стоят автоматы с газировкой. Мужики на бульваре играют в шахматы. Женщины ходят в блузках с машинным кружевом «ришелье». По дорогам совершенно свободно без пробок мчатся «москвичи» и «волжанки». А вы при этом одеты в джинсы и держите в руках современный смартфон.

Примерно так.

Рычаг переключения передач на 407-м «Москвиче» расположен под рулём, а потому с непривычки правая рука машинально тянется вниз и в сторону. Но это только поначалу.

Переднюю подвеску чистили «кёрхером», керосином и металлическими щётками на дрели, потом заново загрунтовали и покрасили. Фото: личный архив Владимира МАМОНТОВА

Мы довольно бодро выкатились на главную дорогу и, поддав газку, гордо, с ветерком помчались по посёлку.

Местные женщины никакой старины в нашем автомобиле не углядели (как говорится, ни один мускул на лице не дрогнул). А вот мужики реагировали с максимальным восхищением, поднимали вверх большой палец и провожали нас одобрительным взглядом. Встречные машины приветственно мигали фарами.

Так и хочется дополнить классиков: для кого-то автомобиль - роскошь, для кого-то - средство передвижения, а для кого-то - предмет искусства.

Разболтавшуюся букву «К» на капоте (в слове «москвич») прикрутили гайкой от старого компьютера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЩУПАЛИ, ПОНЮХАЛИ…

Реставрацию старого «Москвича» можно сравнить с написанием романа, какой-нибудь толстенной трилогии. Также долго, тяжело, нервно. Но - интересно. От одной линии сюжета к другой. От двигателя и блока цилиндров до подвески и эмблемы на капоте. Глава за главой. День за днем. Постоянно дискутируя. И даже ругаясь.

Игорь Крымский - военный пенсионер. В армии долгое время был механиком. И много перевидал всякой техники.

Владимир Мамонтов, хоть и гуманитарий, и человек ответственный – Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» (несколько лет был шеф-редактором «Комсомолки») - детского увлечения автомобилями не забыл. Устройство двигателя изучил ещё школьником. Да и машину водит уже много лет.

И вот два друга, встретившись в гараже, вели по ночам беседы о высоком. Например, о косозубых шестернях, растудыть их мать. Тех самых, которые нужно надеть на валы так, чтобы в выемку после восьмого зуба большой шестерни вошел пятый зуб маленькой. Каково? Причём сделать это нужно в натяг, без перекосов.

Такой руль можно было бы и купить за 17 тыс рублей, но восстановить такую штуку самостоятельно - особое удовольствие. Фото: личный архив Владимира МАМОНТОВА

Это у профессиональных реставраторов почти весь процесс доведён до автоматизма.

А тут во многом первые робкие шаги. Пробы гаечного ключа. Дебют.

- Иной раз хотелось долбануть кувалдой по маховику и на этом закончить наш эксперимент, - признаётся Мамонтов.

- Но зато, как мы радовались, когда очередная невыполнимая задача оставалась позади, - добавляет Крымский.

Вкратце предыстория.

"Москвичонок" перед реставрацией. Вид сзади. Фото: личный архив Владимира МАМОНТОВА

«Москвич» был куплен год назад за 60 тыс рублей вместе с кучей запчастей от прежнего владельца. Учитывая возраст машины, ее состояние оценивалось как сносное. Но ремонт требовался в любом случае. А потому начали подыскивать детали. Изучать литературу. И, наконец, решили не просто отремонтировать, а полностью воскресить. Чтобы автомобиль ездил на современном бензине и при этом был как новенький, исторически аутентичный. Для этого прикупили ещё один «Москвич» (за 10 тыс рублей) и тоже 407-й. Чтобы использовать его как донора. Процентов двадцать запчастей было заимствовано как раз у него. Все действия Владимир Мамонтов фиксировал в своём блоге. И там же спрашивал у мужиков совета по многим вопросам. Иногда на таких форумах знатоки и умельцы посмеиваются над начинающими и аж заходятся от собственной снисходительности. Но в целом братья-автолюбители здорово помогли.

Тем временем «Москвич» сделал торжественный круг вокруг посёлка и благополучно довёз нас до гаража.

Минут пять я угорал над Мишей, который бегал вокруг машины как спринтер, пытаясь найти открывашку багажника. Я-то ещё дома вычитал, что заветная ручка находится в салоне на заднем сидении.

Есть и другие секреты.

Например, горловина топливного бака тоже спрятана. Найти её можно под задним номерным знаком.

Ремней безопасности в салоне нет в принципе - при царе Горохе не были предусмотрены (точнее, при Никите Сергеевиче).

Как и боковых зеркал тоже. Однако Владимир Мамонтов и Игорь Крымский не удержались и всё-таки установили - по современным дорогам без них никак.

А вот так выглядела машина-донор, которую пришлось разобрать до винтика. Фото: личный архив Владимира МАМОНТОВА

ЧТО КОНКРЕТНО СДЕЛАНО

- Отладили стартер, подогнали новые втулки скольжения.

- Разобрали донор на винтики, отмыли его кузов от вековой грязи.

- Восстановили главный тормозной цилиндр, все манжеты и прочие резинки, очистили бачок для тормозной жидкости, промыли и прокачали систему.

- Вырезали из электрокартона новые дверные карты, из которых торчат ручки для подъёма стёкол, поменяли обшивку.

- Восстановили руль с помощью эпоксидной шпатлёвки, наждачки, гравера и автоэмали.

- Поменяли тормозные шланги, основной трос стояночного тормоза (ручника), прикрутили одну из недостающих педалей.

Когда эту машину выпустили, Владимир Мамонтов (на фото) пошёл в первый класс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Отдали фрезеровщикам головку блока цилиндров, те сняли на станке 4 мм поверхности, уменьшив таким образом объём камер сгорания (это позволит пользоваться современным 92-м бензином, а не 76-м, которого больше нет).

- Заменили, тоже с помощью мастеров, направляющие втулки клапанов (вручную, самостоятельно, такую процедуру не проделать, а те, кто пытается с помощью кувалды, как правило, в ближайшее время меняет двигатель).

- Очистили бензобак (в ход пошло всё - уксус, гайки, ортофосфорная кислота и даже электролиз), запаяли в нём дырку.

- Поменяли бензопровод, передний сальник и подшипник коленвала, поршневые кольца, вкладыши, трамблёр, реле-регулятор напряжения генератора, прокладки, трубки, резинки.

- Отдали спецам новый распредвал и цилиндры на небольшую шлифовку.

- Почистили передний мост и переднюю подвеску, загрунтовали, покрасили, переставили с донора буферы верхних рычагов.

- Собрали коробку передач и двигатель (всего пять слов, а сколько всего за этим стоит), залили современное масло.

- Завели!

- Тронулись с места!

Теперь эта ласточка работает как часы. Точнее, летает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Отрегулировали карбюратор и тросик заднего багажника, восстановили проводку, поменяли старые амортизаторы на новые (японские), устранили коррозию на дверях (тоже спецы помогли), покрасили первое крыло (сами!), залакировали его, с помощью пластика для детских поделок и фольги отреставрировали эмблему.

- Очистили амперметр, спидометр, восстановили ручки передней панели (вроде мелочь, но такая хлопотная), отремонтировали насос омывателя.

- Прикрутили гайкой от старого компьютера разболтавшуюся букву «К» на капоте, прикрепили под передними фарами наполированную булаву, а к приборной доске надпись «москвич» (она не родная, взята с 402-й модели).

- Сшили чехлы для сидений, обтянули потолок новой хлопковой тканью, а полочку под задним стеклом дерматином, поставили брызговики.

- Довели до ума малярные работы, доделали всякие мелочи (от заедавшей ручки открывания передней двери до «клыков» на переднем бампере и замены колодок).

- Оформили «Москвич» в ГАИ.

- Покатали корреспондентов «КП» по окрестностям города Химки.

P.S. Читается быстро и легко, не правда ли? Я про то, что было сделано. Но, на самом деле, за всеми этими действиями кроются сотни вечеров, жарких споров, вальцевание, рассухаривание, подгонки, смазки, чистки, регулировки, обтяжки, русская обсценная лексика... При этом Владимир и Игорь уже присматривают новый ретро-автомобиль, чтобы у «Москвича» появился сосед. Ну или соседка (в зависимости, от марки). Об очередной реставрации Мамонтов поведает нам в своих социальных сетях. Будем ждать.

Владимир и Игорь уже присматривают другой ретро-автомобиль, чтобы вновь было чем заняться в редкие часы досуга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ЛИЧНОГО БЛОГА ВЛАДИМИРА МАМОНТОВА

- Я периодически сталкиваюсь с вопросом: а зачем вы отдаёте этой реставрации свой досуг? Ну, допустим, одолела вас прихоть поездить на старом автомобиле. Так дайте заработать профи, которых в Москве немало. Отдайте вашего «дедушку» в мозолистые руки - и уже через полгода получите его сияющим, как с завода. Можно и так. Но нам хочется самим. Разбирая и собирая обратно старенький «Москвич-407», мы в какой-то мере разбираем устройство Советского Союза, моей Родины, которую я люблю - не слепо, не бездумно, а нежно и конструктивно. Да, над всем этим, как запах машинного масла, витает аромат промышленной ностальгии. С элементами стимпанка. Да, потягивает мимозой и оттепелью, когда советский человек смог, сев за руль, махнуть на личной (или прокатной) машине в Крым. Сам, без путёвки! А поскольку СССР тянул на Вселенную, то поездка такая была сколь романтичной, столь и героической. Ну, как наши первые самостоятельные путешествия по Турции и Испании в 90-е. Дело так же в том, что реставрация «Москвича» ставит перед энтузиастом ряд задач, которых решить надо только тебе - и никому другому. Конечно, их обступают благожелательные профессионалы, которые помогают изо всех сил. Они расточат детали на станках с ЧПУ, вырежут - хоть лазером - по чертежам любую прокладку, изготовят один в один сияющую эмблему, пластиковую ручку, отпескоструят и хромируют. Но так не интересно. А я? А что я сам могу из этого набора? Нет, явно я во что-то не наигрался в детстве и юности, раз всё-таки решил восстановить «Москвич» - машины, которой у меня тогда не было и быть не могло: юн я был для него, сошедшего с конвейера. А маминой зарплаты точно бы не хватило.