Памятка от поискового отряда «Лиза Алерт»: Как сделать летние каникулы безопасными для детей

Чтобы лето прошло отлично, нужно изучить правила безопасности для детей и взрослых. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В «Лиза Алерт» обращаются, когда пропал человек. Одновременно с заявлением в полицию, а то и раньше. Отряд добровольцев существует уже 10 лет, и они реально помогают. Разворачивают масштабные поисковые операции, расклеивают объявления, передают ориентировки по соцсетям. Бесплатно, 24 часа в сутки, без выходных. С начала 2021-го приняли уже 3232 заявки о пропаже детей по всей стране, 2812 ребят нашли живыми. Цифры тревожные. Ведь часто детвора попадает в беду, потому что родители вовремя не научили избегать опасности. Теряются и не знают, как себя вести. Поисковики «Лиза Алерт» составили памятку, которую стоит изучить и взрослым, и детям.

ГОРОД

Летние каникулы многие ребята проведут в городе. А теряются по пустяковым, на первый взгляд, причинам.

Уехал на самокате во время прогулки.

Большинство летних заявок на поиск начинаются с этих слов. Чтобы ребенок не умчался куда глаза глядят, научите его время от времени останавливаться и проверять, видит ли взрослого, с которым гуляет. Если нет – стой и жди.

Важно обеспечить ребенка связью - полностью заряженный мобильный или часы с GPS-трекером, по которым можно позвонить маме или папе и даже передать сигнал SOS. По словам поисковиков, часы дети обычно хорошо слышат, в отличие от телефона. «Кроме того, мы в отряде ни разу не искали детей с такими часами»

Надежный вариант – подключить к мобильнику услугу, позволяющую определять местоположение, или установить приложение на смартфон.

Если потеряли ребенка, возвращайтесь туда, где вы шли вместе. Оповестите служащих, полицию, Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потерялся в толпе.

Собрались семьей на культурно-массовое мероприятие - примите меры предосторожности.

Оденьте ребенка ярко. Вам будет проще держать его в поле зрения. А если придется искать, одежда – одна из главных особых примет. Да и на черно-белой видеозаписи с камер наблюдения контрастная одежда будет выделяться.

Сфотографируйте ребенка перед выходом. Искать по фотографии проще, чем по словесному описанию.

Придумайте пароль на случай, если ребенку придется звонить вам с незнакомого номера или если вы по какой-то причине будете звонить ему с чужого телефона.

Если потеряли ребенка, возвращайтесь туда, где вы шли вместе. Оповестите служащих, полицию, требуйте подключить охрану, чтобы контролировали выходы с мероприятия. Опросите прохожих, пусть кто-то сходит на стойку информации и даст объявление по громкой связи. Чем быстрее приступите к поиску, тем скорее найдете.

ВАЖНО

Что должен запомнить ребенок

Выучите с ребенком эту информацию и время от времени просите поговаривать вслух, чтобы не забыл:

- домашний адрес;

- номера телефонов родителей, в идеале еще кого-то из родственников;

- алгоритм действий, если потерялся: оставайся на месте, громко зови родителей, никуда не уходи с чужими взрослыми;

- к кому можно обратиться за помощью: полицейский, женщины с детьми, работники парка, магазина или другого места, где оказался.

Чтобы не потеряться, ребенку важно знать свой адрес и номера телефонов родителей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ДАЧА ИЛИ ДЕРЕВНЯ

Выехав за город, сразу оцените риски и наличие опасных для детей мест и расскажите им об этом.

Деревенский туалет.

Одна из самых больших загородных опасностей, говорят поисковики. Городские дети часто не умеют им пользоваться, не понимают, как он устроен, не знают, что в него можно провалиться и утонуть.

Колодцы.

Сразу две опасности:

1. Вертящаяся ручка может больно ударить по лицу, если отпустить цепь с ведром.

2. Можно провалиться и утонуть, а крик никто не услышит. Поэтому подходить к колодцу без взрослых категорически нельзя. А сам колодец должен быть надежно закрыт, когда его не используют.

«Заброшки»: полуразрушенные или брошенные дома, погреба, шахты, пещеры у реки – втолкуйте, что заходить туда нельзя. А на брошенных складах и фермах могут остаться химикаты.

Открытые люки, оголенные провода, незакрытые трансформаторные будки и резервуары тоже не место для игр.

Свалки.

Есть риск провалиться. Также опасно залезать в выброшенные шкафы или холодильники – вдруг не сможешь выбраться.

Даже хорошо знакомый ближайший лес - зона повышенной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕС

Даже хорошо знакомый ближайший лес - зона повышенной опасности. Сбиться с пути можно и недалеко от дома – не обязательно заходить на много километров вглубь. К тому же лес постоянно меняют ураганные ветра и насекомые, и теряются ориентиры.

- Не отпускайте ребенка в лес одного или с другими детьми. Никогда, - настаивают в «Лизе Алерт». – Был случай, когда ребенок отправился через лес в магазин на велосипеде известной ему дорогой и заблудился. Как и почему сбился с пути, неясно. Двое суток его искали. Собака – спутник ненадежный: мы много раз искали и детей, и взрослых, которые ушли в лес с собаками. С пожилыми людьми отпускайте детей с осторожностью. Особенно если у взрослого есть серьезные хронические заболевания, которые могут давать острые состояния. Вы должны знать, куда они направляются и когда вернутся. Убедитесь, что с собой есть заряженный телефон и вода, таблетки для взрослого. У ребенка в рюкзачке должны быть вода, шоколадка и свисток. Одежда - яркая и непромокаемая.

Что делать, если потерялся

Оставаться на месте и ждать помощи. Постараться найти поблизости сухую возвышенность или полянку.

Позвонить родителям. Не получилось – набери 112. Объясните ребенку, что если нет сети, на телефоне высветится надпись «экстренный вызов» (или «SOS») и можно звонить. Также проинструктируйте, как разговаривать с оператором: назови свои имя, фамилию, возраст и объясни, что случилось. Если повесят трубку (бывает, операторы принимают звонки от детей за озорство), звони снова. А потом береги заряд телефона: не играй, не слушай музыку, не фотографируй.

Если кто-то рядом с тобой шуршит в кустах, постучи палкой по дереву, покричи. Дикие звери есть даже в обжитом Подмосковье. Не ешь грибы и ягоды и не пей воду из водоемов. К воде вообще подходить категорически опасно. Если тебя зовут, даже чужими голосами, отзывайся. Это спасатели.

Что нельзя делать, если потерялся

Залезать на дерево. На такую высоту, чтобы было что-то видно, не заберешься. А вот упасть и получить травму – запросто.

Идти «на звук», особенно по темноте. Далеко не всегда можно правильно угадать, откуда доносится звук.

Спать. Спящий человек не слышит, что его зовут, а еще может переохладиться. Если клонит в сон, прыгай, танцуй, пой сколько сможешь.

Отдых у водоемов приятен, но очень опасен. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БДИ!

«Дети тонут быстро, тихо и страшно»

По статистике, 80% трагедий с детьми связаны с водой.

- Опасен любой водоем, даже мелкий. Если ребенок пропал и рядом есть вода, мы сразу предполагаем худшее, - говорят в отряде. - Случаи, когда наши предположения не оправдываются, воспринимаем как чудо. Дети тонут быстро, тихо и страшно, совсем не как в кино. Иногда даже находящиеся с ними рядом взрослые не успевают понять, что происходит. Поэтому держите детей под присмотром каждую минуту. Постоянно рассказывайте об опасности на воде. Как можно раньше научите ребенка плавать или запишите в бассейн.

Пропал ребенок или взрослый? Не ждите, звоните в «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52, круглосуточно и бесплатно для всех регионов.

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