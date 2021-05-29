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Общество29 мая 2021 7:00

Памятка от поискового отряда «Лиза Алерт»: Как сделать летние каникулы безопасными для детей

Главные правила поведения в городе, деревне, на природе и у водоемов
Анна ЛУКЬЯНОВА
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Чтобы лето прошло отлично, нужно изучить правила безопасности для детей и взрослых.

Чтобы лето прошло отлично, нужно изучить правила безопасности для детей и взрослых.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В «Лиза Алерт» обращаются, когда пропал человек. Одновременно с заявлением в полицию, а то и раньше. Отряд добровольцев существует уже 10 лет, и они реально помогают. Разворачивают масштабные поисковые операции, расклеивают объявления, передают ориентировки по соцсетям. Бесплатно, 24 часа в сутки, без выходных. С начала 2021-го приняли уже 3232 заявки о пропаже детей по всей стране, 2812 ребят нашли живыми. Цифры тревожные. Ведь часто детвора попадает в беду, потому что родители вовремя не научили избегать опасности. Теряются и не знают, как себя вести. Поисковики «Лиза Алерт» составили памятку, которую стоит изучить и взрослым, и детям.

ГОРОД

Летние каникулы многие ребята проведут в городе. А теряются по пустяковым, на первый взгляд, причинам.

Уехал на самокате во время прогулки.

Большинство летних заявок на поиск начинаются с этих слов. Чтобы ребенок не умчался куда глаза глядят, научите его время от времени останавливаться и проверять, видит ли взрослого, с которым гуляет. Если нет – стой и жди.

Важно обеспечить ребенка связью - полностью заряженный мобильный или часы с GPS-трекером, по которым можно позвонить маме или папе и даже передать сигнал SOS. По словам поисковиков, часы дети обычно хорошо слышат, в отличие от телефона. «Кроме того, мы в отряде ни разу не искали детей с такими часами»

Надежный вариант – подключить к мобильнику услугу, позволяющую определять местоположение, или установить приложение на смартфон.

Если потеряли ребенка, возвращайтесь туда, где вы шли вместе. Оповестите служащих, полицию,

Если потеряли ребенка, возвращайтесь туда, где вы шли вместе. Оповестите служащих, полицию,

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потерялся в толпе.

Собрались семьей на культурно-массовое мероприятие - примите меры предосторожности.

Оденьте ребенка ярко. Вам будет проще держать его в поле зрения. А если придется искать, одежда – одна из главных особых примет. Да и на черно-белой видеозаписи с камер наблюдения контрастная одежда будет выделяться.

Сфотографируйте ребенка перед выходом. Искать по фотографии проще, чем по словесному описанию.

Придумайте пароль на случай, если ребенку придется звонить вам с незнакомого номера или если вы по какой-то причине будете звонить ему с чужого телефона.

Если потеряли ребенка, возвращайтесь туда, где вы шли вместе. Оповестите служащих, полицию, требуйте подключить охрану, чтобы контролировали выходы с мероприятия. Опросите прохожих, пусть кто-то сходит на стойку информации и даст объявление по громкой связи. Чем быстрее приступите к поиску, тем скорее найдете.

ВАЖНО

Что должен запомнить ребенок

Выучите с ребенком эту информацию и время от времени просите поговаривать вслух, чтобы не забыл:

- домашний адрес;

- номера телефонов родителей, в идеале еще кого-то из родственников;

- алгоритм действий, если потерялся: оставайся на месте, громко зови родителей, никуда не уходи с чужими взрослыми;

- к кому можно обратиться за помощью: полицейский, женщины с детьми, работники парка, магазина или другого места, где оказался.

Чтобы не потеряться, ребенку важно знать свой адрес и номера телефонов родителей.

Чтобы не потеряться, ребенку важно знать свой адрес и номера телефонов родителей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ДАЧА ИЛИ ДЕРЕВНЯ

Выехав за город, сразу оцените риски и наличие опасных для детей мест и расскажите им об этом.

Деревенский туалет.

Одна из самых больших загородных опасностей, говорят поисковики. Городские дети часто не умеют им пользоваться, не понимают, как он устроен, не знают, что в него можно провалиться и утонуть.

Колодцы.

Сразу две опасности:

1. Вертящаяся ручка может больно ударить по лицу, если отпустить цепь с ведром.

2. Можно провалиться и утонуть, а крик никто не услышит. Поэтому подходить к колодцу без взрослых категорически нельзя. А сам колодец должен быть надежно закрыт, когда его не используют.

«Заброшки»: полуразрушенные или брошенные дома, погреба, шахты, пещеры у реки – втолкуйте, что заходить туда нельзя. А на брошенных складах и фермах могут остаться химикаты.

Открытые люки, оголенные провода, незакрытые трансформаторные будки и резервуары тоже не место для игр.

Свалки.

Есть риск провалиться. Также опасно залезать в выброшенные шкафы или холодильники – вдруг не сможешь выбраться.

Даже хорошо знакомый ближайший лес - зона повышенной опасности.

Даже хорошо знакомый ближайший лес - зона повышенной опасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕС

Даже хорошо знакомый ближайший лес - зона повышенной опасности. Сбиться с пути можно и недалеко от дома – не обязательно заходить на много километров вглубь. К тому же лес постоянно меняют ураганные ветра и насекомые, и теряются ориентиры.

- Не отпускайте ребенка в лес одного или с другими детьми. Никогда, - настаивают в «Лизе Алерт». – Был случай, когда ребенок отправился через лес в магазин на велосипеде известной ему дорогой и заблудился. Как и почему сбился с пути, неясно. Двое суток его искали. Собака – спутник ненадежный: мы много раз искали и детей, и взрослых, которые ушли в лес с собаками. С пожилыми людьми отпускайте детей с осторожностью. Особенно если у взрослого есть серьезные хронические заболевания, которые могут давать острые состояния. Вы должны знать, куда они направляются и когда вернутся. Убедитесь, что с собой есть заряженный телефон и вода, таблетки для взрослого. У ребенка в рюкзачке должны быть вода, шоколадка и свисток. Одежда - яркая и непромокаемая.

Что делать, если потерялся

Оставаться на месте и ждать помощи. Постараться найти поблизости сухую возвышенность или полянку.

Позвонить родителям. Не получилось – набери 112. Объясните ребенку, что если нет сети, на телефоне высветится надпись «экстренный вызов» (или «SOS») и можно звонить. Также проинструктируйте, как разговаривать с оператором: назови свои имя, фамилию, возраст и объясни, что случилось. Если повесят трубку (бывает, операторы принимают звонки от детей за озорство), звони снова. А потом береги заряд телефона: не играй, не слушай музыку, не фотографируй.

Если кто-то рядом с тобой шуршит в кустах, постучи палкой по дереву, покричи. Дикие звери есть даже в обжитом Подмосковье. Не ешь грибы и ягоды и не пей воду из водоемов. К воде вообще подходить категорически опасно. Если тебя зовут, даже чужими голосами, отзывайся. Это спасатели.

Что нельзя делать, если потерялся

Залезать на дерево. На такую высоту, чтобы было что-то видно, не заберешься. А вот упасть и получить травму – запросто.

Идти «на звук», особенно по темноте. Далеко не всегда можно правильно угадать, откуда доносится звук.

Спать. Спящий человек не слышит, что его зовут, а еще может переохладиться. Если клонит в сон, прыгай, танцуй, пой сколько сможешь.

Отдых у водоемов приятен, но очень опасен.

Отдых у водоемов приятен, но очень опасен.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БДИ!

«Дети тонут быстро, тихо и страшно»

По статистике, 80% трагедий с детьми связаны с водой.

- Опасен любой водоем, даже мелкий. Если ребенок пропал и рядом есть вода, мы сразу предполагаем худшее, - говорят в отряде. - Случаи, когда наши предположения не оправдываются, воспринимаем как чудо. Дети тонут быстро, тихо и страшно, совсем не как в кино. Иногда даже находящиеся с ними рядом взрослые не успевают понять, что происходит. Поэтому держите детей под присмотром каждую минуту. Постоянно рассказывайте об опасности на воде. Как можно раньше научите ребенка плавать или запишите в бассейн.

Пропал ребенок или взрослый? Не ждите, звоните в «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52, круглосуточно и бесплатно для всех регионов.

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