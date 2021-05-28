Опубликована программа туристического форума «Путешествуй!»

Мероприятие пройдет 11-13 июня на ВДНХ

На официальном сайте первого Российского туристического форума «Путешествуй!» опубликована деловая программа мероприятия. Форум состоится 11–13 июня в Москве (ВДНХ, павильон № 55). Организатор Форума – Фонд Росконгресс, соорганизаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества.

В работе стратегической сессии «Развитие внутреннего и въездного туризма» примут участие представители туристических операторов и агентств, представители регионов, туристических ассоциаций. Главным драйвером сессии станут брендовые маршруты России. Представители Ростуризма расскажут о включении брендовых маршрутов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также о планах по работе с ними в период действия нацпроекта. Участники экспертной дискуссии обсудят проекты и направления, способные перезагрузить туризм в России и сохранить востребованность отдыха в стране и среди россиян, и среди иностранных туристов.

- Пандемия дала мощный импульс для развития внутреннего туризма: за прошедший год россияне открыли для себя новые форматы путешествий, стали изучать брендовые маршруты, планировать путешествия по тем местам, о которых раньше даже не знали. Форум «Путешествуй!» призван поддержать данный тренд, помочь регионам презентовать свои уникальные туристические маршруты, а участников познакомить с разнообразием форматов доступного отдыха, таких как караванинг, кемпинг, автотуризм, глэмпинг, экопоходы, гастрономические туры и другие, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Открытый диалог «Автотуризм в России. Феномен-2020» посвящен вопросу сохранения тренда на внутренний автотуризм. В 2020 году многие открыли для себя преимущества самостоятельного туризма, его мобильность и доступность. Основной вопрос – захотят ли автопутешественники вернуться, когда границы вновь будут открыты? Участие в сессии примут представители органов власти и бизнеса, туристических организаций и ассоциаций, а также популярные блогеры.

В деловую программу Форума также вошли дискуссии, посвященные развитию инфраструктуры для путешествий, новым направлениям гастрономического и водного туризма и другим темам. Также на полях форума «Путешествуй!» состоятся презентации региональных туристических направлений.

Программа лектория включает в себя встречи с известными блогерами и путешественниками, мастер-классы по фотографии в путешествиях и по экологическому просвещению для детей; также тут будут представлены работы победителей конкурса «Россия в твоем объективе», принять участие в котором можно и сейчас.

Русское географическое общество представит VR-кинотеатр с демонстрацией фильма «Россия. Виртуальное путешествие», который снят по технологии сферического видео 360 градусов, а также фотовыставку «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом», на которой будут представлены работы победителей и финалистов конкурса «Самая красивая страна».

У участников первого Российского туристического форума «Путешествуй!» будет множество возможностей познакомиться с самыми живописными уголками России.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума.