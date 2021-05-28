Николай Писарев назвал фаворита финала Лиги чемпионов и спрогнозировал счет матча

Спортивный директор Российского футбольного союза Николай Писарев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

До главного матча года чуть больше суток. Болельщиков, как и два года назад, ждет английский финал Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Челси». Соперники отлично знакомы друг с другом. Более того, два из трех очных поединка выиграл «Челси». Но за «Манчестер Сити» говорят его трофеи и именитый тренер. Команда Гвардиолы — действующий чемпион АПЛ. «Сити» ни разу в своей истории не брал кубок ЛЧ, и вот теперь они близки к этому, как никогда.

Экс-футболист и тренер Николай Писарев рассказал корреспонденту «Комсомолки» о своих ожиданиях от финала. По словам бывшего нападающего, то, что соперники играют в одном чемпионате, никак не скажется на ходе игры.

Когда состоится матч «Манчестер Сити» — «Челси»: 29 мая на стадионе «Драгау», Порту

Где посмотреть матч «Манчестер Сити» — «Челси»: в 21:45 на «Матч тв»

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» от Николая Писарева:

— Шансы равны. Но предыдущие две очные встречи выиграл «Челси». При таком раскладе выиграть третий раз будет очень сложно. Поэтому небольшим, но фаворитом будет «Манчестер Сити». Хотя все думали, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Вильярреал» в финале. Но это финал, там может произойти все, что угодно. Да, они из одного чемпионата. Означает ли это, что они друг друга хорошо знают? Сейчас современные технологии. «Вильярреал» не играл с «МЮ», но Эмери на послематчевой пресс-конференции сказал, что он посмотрел 17 матчей «Юнайтед» перед их игрой. Ну и кто кого лучше знает? Кто сыграл две игры или кто посмотрел 17 матчей? То, что они из оного чемпионата, не играет никакой роли. Информации друг о друге у всех предостаточно, — заявил Писарев.

«Челси», наверное, самый неожиданных финалист из тех, кто играл в полуфинале этого розыгрыша ЛЧ. После того, как Томас Тухель сменил на посту главного тренера Френка Лемпарда, дела у «синих» пошли в гору. «Челси» завоевал путевку в следующий розыгрыш через национальный чемпионат, а теперь может стать главной командой Европы, выиграв «ушастый» трофей.

— Не думаю, что «Челси» будет завладевать инициативой. Они будут играть, как умеют. Будут выбегать в контратаки. А «Сити», как всегда, будет стараться действовать первым номером. Уверен, что «Челси» никаким преимуществом владеть не будут. Они просто так не играют. Тухель наладил контакт, всем нашел позиции. В конце концов у него квалифицированные футболисты. Больше-то он ничего не сдала. Когда он пришел, все игроки у него уже были. Сказалось ли на результате его тренерское видение? Конечно, — заявил Николай Писарев.

«Сити» — один из самых давних соискателей главного кубка старого света. Наверное, на равне с ПСЖ. Несмотря на вливание денег арабских шейхов, покупку звезд и титулованного тренера, «МС» до сих пор не брал Лигу чемпионов. Этот год может стать пиком развития клуба, а Гвардиола постарается взять первый ЛЧ после ухода из «Барселоны»

— «Манчестер Сити» долго не может выиграть Лигу чемпионов? Выиграют, наверное. «Вильярреал» тоже не выигрывал, а потом взял и выиграл Лигу Европы. У «Сити» хороший состав и тренер. Опыт они получили в предыдущих розыгрышах. Вполне могут выиграть в этом году. Опыт Гвардиолы поможет «Сити». Опыт Эмери же помог, — рассказал Писарев.

В конце беседы эксперт постарался дать прогноз на предстоящий финал, но признался, что будет руководствоваться только своими желаниями увидеть яркий матч.

— Пальцем в небо, и только из-за того, что я хочу много голов — 3:3, а по пенальти выиграет «Манчестер Сити». Хотя, я и нулевой ничьей не удивлюсь.